Podrían patrones comprobar si empleados están vacunados

"Hay temas en el momento de la contratación que no son viables, como solicitar los certificados de vacunación, es como regresar al tema de pedir a las mujeres certificados de ingravidez, es totalmente discriminatorio y eso, en cualquier Corte, lo podría ganar un trabajador. Lo que sí pueden hacer los patrones es buscar generar un tema de salud en el trabajo ", dijo Hugo Hernández Ojeda, socio de la práctica laboral en México de Hogan Lovells.

Si bien los empleadores no pueden exigir a sus empleados un certificado de vacunación, sí está permitido que apliquen pruebas en el personal para verificar que estén inmunizados contra el Covid-19, señaló la consultora Hogan Lovells.

Recalcó que los trabajadores que tienen una relación laboral vigente no pueden ser despedidos por no querer vacunarse, pero son válidas las pruebas de antígenos para determinar si existen o no contagios.

"Podría en algún momento hacer un registro de cuántos trabajadores están vacunados y cuántos no, siempre y cuando el trabajador acceda y firme los documentos correspondientes", dijo Hernández Ojeda.

Anticipó que este tema también tendrá que tratarse entre sindicatos y patrones, en el corto plazo.

El experto señaló que el costo de la realización de pruebas deben ser cubiertas por los empleadores.

Por su parte, Luis Rosas, counsel de la práctica laboral en México, afirmó que los trabajadores también tienen la obligación de someterse a las pruebas que se determinen para preservar la fuente de empleo.

"El patrón no está facultado para terminar una relación de trabajo por el hecho de que un trabajador no tenga el certificado de prueba de vacunación de Covid, sin embargo, la misma ley establece la facultad que tiene el patrón para poder llevar acabo las pruebas para preservar el centro de trabajo, para asegurar que no haya un foco de infección. Por ello, también prevé como obligación de los trabajadores el someterse a todas aquellas pruebas que el patrón lleve a cabo para preservar la fuente de empleo", dijo Rosas.

Mary Carmen Fuentes, counsel de la práctica laboral en México, afirmó que lo que pueden hacer las empresas es incentivar a los trabajadores a que se vacunen e informarle los beneficios de hacerlo, siempre y cuando sean una sugerencia y sea voluntario.

Destacó que las empresas deben tener cuidado en el manejo de datos personales de sus empleados.

"El estado de salud que tienes, si tienes alguna comorbilidad o alguna situación de salud que te convierta en alguna persona vulnerable es información sensible que debe manejar de forma adecuada, incluso si una persona está contagiada, debe revelar la información únicamente a las personas que tuvieron contacto, con el fin de que no haya epidemia", subrayó.