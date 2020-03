Podrían negocios irse a la quiebra

Valle Hermoso, Tam. - Varios negocios de la zona centro de la ciudad, no soportarían mucho tiempo cerrados ante los métodos de prevención por la pandemia mundial del Coronavirus y podrían ir a la quiebra.

Lo anterior, lo dio a conocer un comerciante de la zona centro de la ciudad, quien evitó que su nombre se publicara, pero dijo además pertenecer a la Cámara Nacional de Comercio local y afirmó que hasta el momento no hay ningún plan de apoyo para los comercios que se verán afectados después de cerrar sus puertas a causa del exhorto que la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, les expidió.

Los comerciantes no saben durante cuánto tiempo tienen que permanecer cerrados sus negocios, por lo que el futuro de estos mismos es muy incierto.

"Tenemos empleados que no podemos desocupar así nada más, hace falta más información para nosotros, no sabemos cuánto durará esta contingencia ni como estar preparados, no sabemos si hay programas de apoyo componen otras ciudades, la verdad es que estamos cerrando a ciegas y tenemos que seguir pagando sueldos", dijo desesperado.

Algunos comercios, apenas cerraron sus puertas el sábado, después de que se cumplieran los tres días de plazo que la Coepris les brindó cuando los visitó para hacerles entrega del exhorto como una medida de prevención en contra del Covid-19.