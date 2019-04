Podrían irse a TV Azteca

Ciudad de México.

Monserrat Oliver y Yolanda Andrade están dando mucho de qué hablar y es que por una imagen que circula en las redes sociales se podría decir que las dos conductoras están pensando dejar Televisa para pasarse a TV Azteca.

Y es que en la imagen se le ve a Andrade sosteniendo un micrófono con la imagen de la televisora del Ajusco, mientras que Olivier se muestra muy sonriente a lado de su amiga. Hay que recordar que las conductoras de Montse & Joe se encuentran grabando dicho programa para la cadena Unicable, la cual le pertenece a la casa productora de San Ángel.

Hasta el momento no se ha pronunciado ninguna de las dos, ya que en sus redes sociales no han hecho ningún comentario si es verdad o mentira que están listas para irse a TV Azteca, la cual desde hace algunos meses están interesada en hacerse de algunas producciones que a Televisa ya no le interesa trabajar como fue en su momento "La Voz".