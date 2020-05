Podrían iniciar sectores antes de junio si cumplen seguridad

Las empresas de los nuevos sectores esenciales, construcción, minería y equipo de transporte podrán arrancar operaciones antes del 1 de junio si cumplen con todos los protocolos de seguridad, de acuerdo con una tercera versión que amaneció hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En un artículo único detallan la modificación al artículo cuarto publicado ayer, y que sólo contaba con tres párrafos en los cuales establecían que del 18 al 31 de mayo era el periodo de preparación para cumplir con todos los protocolos de seguridad e higiene y el arranque sería hasta el primero de junio.



Ahora, el artículo cuarto modificado enumera cinco fracciones, las tres primeras detallan los procesos y protocolos de seguridad sanitaria, y precisan que la presentación (a la autoridad) y aplicación de los mismos, podrán darse al mismo tiempo que se llevan las medidas de preparación para su entrada en vigor, y la cuarta fracción da luz verde para el arranque antes de junio.



"Si el proceso se logra concluir y se aprueba antes del 1 de junio de 2020, la empresa o industria correspondiente podrá dar inicio a sus operaciones".

La fracción quinta aclara que se trata de un acuerdo de buena voluntad. Sin embargo, si no se cumple, se procederá a la clausura de las empresas o industrias que pongan en riesgo la salud de sus trabajadores.



"En el caso de las empresas de la industria automotriz y de autopartes dedicadas a la exportación, además de lo señalado en las facciones anteriores, deberán aplicar los protocolos que se requieran en los países de su origen", añade esa fracción quinta.



El acuerdo firmado por el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, entra en vigor el día de su publicación.



La modificación se dio luego de que diversos organismos empresariales como Index, Coparmex y Concamin advirtieran del daño que traería a la economía del País -como pérdida de empleo y cierres de plantas- que no se homologara la fabricación de equipos de transporte y minería con el arranque de sus contrapartes en Estados Unidos.



Representantes de esos organismos y empresas en lo particular manifestaron su inquietud por los cambios repentinos que la autoridad federal estuvo haciendo desde el miércoles en el Diario Oficial de la Federación, un ente que da certeza jurídica una vez que algún cambio, acuerdo o ley se publica.



El miércoles apareció una primera versión donde indicaba que la fecha de arranque para las nuevas actividades esenciales era el 18 de mayo, pero horas más tarde quitaron el documento, lo que generó certidumbre a diversos sectores económicos.



Un día después, ayer, apareció otra edición que explicaba que del 18 al 31 de mayo era el periodo de preparación de protocolos y el arranque sería hasta el 1 de junio.



Hoy amanece la posibilidad de arrancar durante ese periodo de preparación, es decir, antes del 1 de junio, y para lo cual, muchas empresas, principalmente las que exportadoras, se dicen estar listas por todos los protocolos que ya han implementado.