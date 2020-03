Podrían demandar a mujeres vándalos

Tampico, Tam.- Luego de que mujeres que participaron en la marcha del pasado domingo y que concluyó en el Palacio Municipal con la pinta de paredes y algunos desperfectos, el Ayuntamiento de Tampico analiza una posible demanda.

Fue durante la celebración del "Día Internacional de la Mujer" que algunas mujeres rayaron las paredes del palacio, mismo que es considerado como monumento histórico.

El director jurídico del Ayuntamiento César Alberto Bonilla Andrade dijo que se pidió la colaboración de personal de la secretaría general para realizar una evaluación de los presuntos daños, aunque aparentemente a la vista, no los hay.

"Apenas estamos en el proceso de evaluación... Vamos a ver si tuvimos un daño al respecto o no existe un daño en las instalaciones del municipio. Todavía no tenemos nada en concreto, necesitamos que nos evalúe el área correspondiente para saber si tuvo un daño el edificio, parece ser que no tuvo ningún daño, solamente como que ensuciaron", indicó.

Señala que aún no se determina una posible demanda porque a simple vista pareciera que sólo se ensució, ya que aparentemente no existe daño a la infraestructura ni a la instalación.

También dijo que se analiza dejar la situación en un tema administrativo de faltas al bando de Policía y Buen Gobierno que no ameritaría denuncia, la determinación de demandar o no a las presuntas responsables de estos actos vandálicos se determinarían en los próximos días.