Podrían dar adiós virtual a pacientes

Laredo, Tx.

Las personas que pierdan seres queridos debido al Covid-19 y quieran despedirse de ellos, ahora pueden hacerlo de manera virtual a través de la página oficial de la ciudad de Laredo.

“Tenemos un muro virtual donde las personas pueden poner fotografías de sus familiares o amigos y ponerles además un mensaje de despedida”, dijo la regidora Nelly Vielma.

Mencionó que en los casos de fallecimiento por Covid-19 los familiares no tienen la oportunidad de despedirse de sus seres queridos y con esta idea ahora se puede hacer y además, hacerlo público en la página web de la ciudad de Laredo.

“Esta idea me la dio una maestra local que me llamó para hablarme de su frustración por no poder despedirse de los familiares que desafortunadamente pierden la vida contra el Covid-19”, dijo la Regidora del Distrito 5.

La concejal Vielma presentó la propuesta formal ante el cabildo donde recibió apoyo total para su aprobación y ahora ya está en operación.

El sitio virtual se puede encontrar en la sección de información de coronavirus donde hay un link denominado “Remembrance Wall” para subir las fotos y los mensajes que se quieran publicar.

“Los datos de las personas fallecidas son confidenciales, pero si los familiares deciden poner los nombres entonces podemos hacerlo”, indicó.

Vielma mencionó que es muy triste que las víctimas de Covid-19 mueren en la más completa soledad y sus familias no pueden despedirse de ellos.

Un total de 398 personas han perdido la batalla contra esta pandemia desde mediados de marzo.

La funcionaria informó además que en el Parque Progreso, antes Bartlett, se pondrá un corredor especial con adornos alusivos a las víctimas de Covid-19 para que las personas puedan ir a caminar y a honrar la memoria de sus seres queridos.

“Es otra forma de dar opciones a la comunidad para que pueda despedirse de sus familiares fallecidos por el virus”, declaró.