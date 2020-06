Podrían cerrar todo de nuevo

Tampico, Tam.- Si la cadena de contagios continúa en la ciudad de Tampico, el alcalde Jesús Nader Nasrallah aseguró que se cerrarían por completo los negocios, por lo que es necesario que se atiendan las recomendaciones.

Indicó que muchos ciudadanos sí cumplen con las medidas sanitarias y gracias a ellos es que no se ha agravado más la situación, sin embargo consideró que es necesario que todos respeten el confinamiento.

"Queremos exhortarlos, sé que ya es el ´Día del Padre´, que todos queremos reunirnos, ver a nuestra familia, existe hartazgo de quedarnos en casa pero es necesario, debemos seguir disposiciones de la Secretaría de Salud para evitar riesgos de contagio", aseveró.

El alcalde agregó que no quieren tomar otras medidas pero si la gente sigue sin respetar las reglas de salud por Covid-19 podrían hasta cerrar de nuevo los negocios.

"Esperemos que no, pero sí se podría, todos estamos expuestos, si mañana vemos que los hospitales están saturados de gente porque aumentan los casos, tendremos que empezar de nuevo como en la fase uno de volver a cerrar esos comercios, la zona centro para que no haya movilidad y no se ponga en riesgo a los tampiqueños", concluyó.