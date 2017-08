Podría Cristiano enfrentar hasta 15 años de prisión

Cristiano Ronaldo se expone a una pena de hasta 15 años de prisión y una multa de hasta 75 millones de euros en el caso de que siga con su intención de litigar por la acusación de cuatro presuntos delitos fiscales por valor de 14.7 millones de euros, de acuerdo a la Cadena COPE de España.



En caso de pactar con la Fiscalía y reconocer su culpa, se le podría imponer una multa de 28 millones de euros y una pena de prisión que no se ejecutaría al no tener el astro del Real Madrid antecedentes penales, según la emisora.



Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) explicaron que tienen indicios racionales de que el supuesto fraude fiscal cometido por CR7 es "bastante más grave que el cometido por Lionel Messi".



El portugués podría enfrentar una petición de pena mínima total de 7 años por los cuatro presuntos delitos fiscales cometidos, tres de ellos agravados, que se castigan con penas mínimas de dos a seis años cada uno.



En el caso de que, al igual que ocurrió con Messi, el juez redujera las penas mínimas a la mitad, la pena de prisión total quedaría en unos tres años y medio, lo que supondría la entrada del jugador en prisión.



En cambio, otro escenario posible es en el que el juez redujera las penas mínimas a la cuarta parte, de modo que la pena de prisión total quedaría en 21 meses y, al carecer el futbolista de antecedentes penales, el juez podría acordar que no entrara en prisión mientras no sea condenado por cualquier otro delito en el tiempo de la pena suspendida.



En cuanto a la multa, ésta podría ascender, como mínimo, a 28 millones de euros, según el Código Penal español.



El año pasado, el delantero del Barcelona, Lionel Messi y su padre, Jorge Horacio Messi, fueron condenados por tres delitos de fraude fiscal por valor de 4.1 millones de euros (4.6 millones de dólares) de ingresos derivados de derechos de imagen. Ambos han pagado multas adicionales a cambio de que se suspendan sus penas de prisión de 21 meses.



En septiembre, declararán las tres inspectoras de Hacienda que llevaron el expediente de Cristiano Ronaldo, además de otros personajes como el agente del futbolista, Jorge Mendes.



De esta forma, la instrucción del caso podría alargarse, y la previsión es que la jueza no decida hasta 2018, si lo manda a juicio a la Audiencia Provincial (causa penal) o lo devuelve por la vía administrativa a la Agencia Tributaria (sólo multa).