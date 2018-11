Podría ser superhéroe

Madrid, España

Si hay alguien capaz de dar vida a los rumores que circulan por la red, esos son los fanáticos de Marvel. El último rumor marvelita apunta a que John Cena será el próximo Capitán América después de Vengadores 4, que será la última película de Chris Evans. Y el fandom no ha tardado en imaginarse al luchador de la WWE con el traje azul y blanco.

El artista digital Bosslogic ha publicado en Instagram una imagen del que podría ser el traje perfecto para el Capitán América de Cena.

Por desgracia, el propio luchador no aparece en el diseño, pero se puede apreciar que el diseñador se ha basado en su cuerpo para confeccionar el traje.

DA PIE A LOS RUMORES

John Cena publicó una imagen en su cuenta de Instagram en la que se veía el escudo del Capitán América, y que dio pie a las especulaciones de los fans sobre si sería el próximo Steve Rogers.

Por el momento Marvel no ha confirmado que Steve Rogers vaya a morir en Vengadores 4, pero el propio Chris Evans ya se despidió del personaje cuando terminó el rodaje.

"Oficialmente he terminado Vengadores 4. Ha sido un día muy emotivo, por decirlo rápido", escribió Evans en Twitter. "Interpretar éste papel durante 8 años ha sido un honor. A todos los que están delante de la cámara, delante de la cámara y en el público. ¡Gracias por los recuerdos! Eternamente agradecido".

PODRÍA CAER

En el caso de que Steve Rogers efectivamente caiga en la segunda batalla contra Thanos, hay dos potenciales sustitutos en el Universo Marvel que podrían llevar el escudo. En los cómics, tanto El Soldado de Invierno como Falcon han asumido la identidad del Capitán América. Ambos tienen una serie propia en desarrollo, que podría abordar éste tema.

Madrid, España



Si hay alguien capaz de dar vida a los rumores que circulan por la red, esos son los fanáticos de Marvel. El último rumor marvelita apunta a que John Cena será el próximo Capitán América después de Vengadores 4, que será la última película de Chris Evans. Y el fandom no ha tardado en imaginarse al luchador de la WWE con el traje azul y blanco.

El artista digital Bosslogic ha publicado en Instagram una imagen del que podría ser el traje perfecto para el Capitán América de Cena.

Por desgracia, el propio luchador no aparece en el diseño, pero se puede apreciar que el diseñador se ha basado en su cuerpo para confeccionar el traje.

DA PIE A LOS RUMORES

John Cena publicó una imagen en su cuenta de Instagram en la que se veía el escudo del Capitán América, y que dio pie a las especulaciones de los fans sobre si sería el próximo Steve Rogers.

Por el momento Marvel no ha confirmado que Steve Rogers vaya a morir en Vengadores 4, pero el propio Chris Evans ya se despidió del personaje cuando terminó el rodaje.

"Oficialmente he terminado Vengadores 4. Ha sido un día muy emotivo, por decirlo rápido", escribió Evans en Twitter. "Interpretar éste papel durante 8 años ha sido un honor. A todos los que están delante de la cámara, delante de la cámara y en el público. ¡Gracias por los recuerdos! Eternamente agradecido".

PODRÍA CAER

En el caso de que Steve Rogers efectivamente caiga en la segunda batalla contra Thanos, hay dos potenciales sustitutos en el Universo Marvel que podrían llevar el escudo. En los cómics, tanto El Soldado de Invierno como Falcon han asumido la identidad del Capitán América. Ambos tienen una serie propia en desarrollo, que podría abordar éste tema.

Hasta mayo su destino final...

Para descubrir lo que le depara el destino al Capitán América y al resto de personales Marvel habrá que esperar hasta el 3 de mayo, fecha de estreno prevista para Vengadores 4, aún sin título oficial.