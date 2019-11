Podría ser el nuevo Superman

Tras el fiasco de ´Batman vs Superman´ y ´Liga de la Justicia´ parece que encontrar un encaje al Hombre de Acero está siendo un quebradero de cabeza para Warner Bros.



Según informa Variety, el actor Michael B. Jordan, que ya trabajó para el estudio en la saga ´Creed´, ha mantenido conversaciones para encarnar al personaje. Una decisión arriesgada que significaría el fin de Henry Cavill como Clark Kent y la llegada del Superman negro al cine.

En la serie de cómics de Tierra 23 existe un personaje llamado Calvin Ellis también es conocido como Kalel que, además de ser una versión alternativa de Superman, es el presidente de Estados Unidos, donde compagina sus labores como superhéroe con la política, ayudado por Brainiac, convertido aquí en una supercomputadora. El personaje fue creado por Grant Morrison y Doug Mahnk en 2009.

SIN CONFIRMAR

Esta decisión, que no está aún confirmada, sale poco después de conocerse que el actor de ´The Witcher´ sigue teniendo ganas de ser Superman.

La capa está en el armario, sigue siendo mía, aún no he dejado el papel. Tengo mucho que ofrecer a Superman, muchas historias que contar", declaró a la revista Men´s Health.

No obstante, el propio medio apunta a que Jordan no ha asegurado compromiso alguno para asumir un proyecto relacionado con Superman y trasladó a los directivos de Warner que no estaba preparado para tener un papel de tanta trascendencia. Los expertos estiman que es poco probable volver a ver al Hombre de Acero en el cine hasta, al menos, el 2023, dado que no hay ni director, ni guionistas asociados a la nueva película del personaje en solitario.

GRAN CONTROVERSIA

La hipotética salida de Cavill para que entre Jordan provocaría arduos y polémicos debates entre el público dado que el actor de ´Black Panther´ sería el primer intérprete negro en dar vida a uno de los superhéroes más icónicos de todos los tiempos. El actor ya vivió una controversia similar cuando se metió en la piel de la Antorcha Humana en los ´Cuatro Fantásticos´ de Josh Trank, siendo un fiasco comercial.

Variety revela que el estudio ha tenido también conversaciones con J.J. Abrams, cuya compañía Bad Robot firmó recientemente un acuerdo comercial de gran calado con Warner.