Podría padecer Lupus

Ciudad de México

Kim Kardashian tiene una grave preocupación, según deja ver el nuevo adelanto de la nueva temporada de su reality familiar "Keep up With the Kardashians".

En el adelanto de la temporada 17 del programa, se puede ver a varios miembros del clan Kardashian quebrarse ante nuevos dramas familiares y de salud.

Ante esto se pude ver a la líder de la familia, Kriss jenner, pidiendo que sus hijas se mantengan unidas y les garantiza que su familia saldrá adelante como siempre lo ha hecho. Sin embargo, uno de los temas que más ha generado controversia es el posible mal que podría aquejar a Kim.

"Siento esto en mis huesos. Probablemente tengo lupus", afirma la creadora de KKW Beauty en el avance, con evidente preocupación en su rostro, mientras que recibe el apoyo de su mamá.

ORGULLOSA DE QUIEN ES

La socialité recientemente fue la portada de la revista Vogue en su edición para Arabia y en esa entrevista reveló que nunca se ha arrepentido de exponer su vida y estar rodeada de fama y reflectores.

"Creo que tengo una vida maravillosa", reconoce Kim en una entrevista que le realizó su esposo para Vogue Arabia. "Incluso en los peores momentos, jamás me he arrepentido de haberme expuesto de esta manera ante el público", dijo.