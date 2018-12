Podría llegar su vida al cine

Ciudad de México

Aunque los Foo Fighters se encuentran en receso musical, Dave Grohl no para.

Y entre festivales y proyectos alternos, el líder de la agrupación estadunidense buscará llevar su vida a la pantalla grande.

Grohl ya había manifestado su interés de incursionar en el cine con un par de cameos en Tenacious D in the Pick of Destiny hasta toda una serie documental con Sonic Highways y Sound City.

Ahora el cantante tiene planes más ambiciosos. Al menos, así lo evidencia un tweet Tim Thomas, director de Annandale High School, preparatoria a la cual asistió Dave, en el que se le ve junto al vocalista de Foo Fighters y la descripción refiere a estar trabajando con un equipo de grabación.

Aún se desconoces más detalles del filme, sin embargo, cabe recordar que hace poco la madre del cantante, Virginia Hanlon Grohl presentó su libro From Cradle to Stage: Remarkable Stories from Mothers Who Rocked y contó su experiencia como madre de un rockstar y, además reveló que From Scream to Nirvana to Foo Fighters se encontraba en producción.