Podría La Guzmán revirar legalmente contra su hija

"No me gusta ver a mi papá destruido por algo que no hizo, porque lo sé, sé que es un gran hombre, es mi padre, me dio la vida, es un personaje que trabaja de toda la vida. Alguna vez me pidió perdón por los golpes que le dio a mi madre, también le pidió perdón a mi madre.

"Quiero poner el hasta aquí, porque no es posible que se nos señale, se nos juzgue, que se nos trate o crucifique con algo que no he hecho ni yo ni mi padre. Lo digo con mi corazón porque lo conozco, a mi hija también la amo, le di la vida y la perdono porque sé que está enferma, sé que ella no es así", afirmó Guzmán.

La intérprete de "Eternamente Bella" relató que la fractura en la relación con su hija surgió en 2018, luego de una discusión que finalizó en agresiones físicas hacia la cantante de parte de su hija.

Recordó que un terapeuta le detectó a Frida trastorno de personalidad, luego del intento de secuestro que vivió a los 12 años, el cual se le comenzó a tratar, pero que se interrumpió.

"A veces no terminábamos la terapia, no tomábamos las medicinas como debía de ser, entonces ha sido muy difícil para mí. Yo recuerdo cuando (Frida) tenía 15 años, yo estaba en una rehabilitación, pedí a los terapeutas que me dieran un consejo porque ella estaba muy mal y fue cuando yo la interné.

"Yo creo que por eso tiene un resentimiento hacia mí, porque yo traté de ayudarla y por eso la metí en ese lugar, en la clínica San Rafael", indicó Guzmán.

La rockera ha recibido apoyo de parte de su familia, incluso de su madre, Silvia Pinal.

Reafirmó que no le haría daño a su hija y negó los señalamientos que ésta realizó de que, supuestamente, ella se había involucrado sexualmente con Christian Estrada, ex novio de la modelo.

La cantante quiere que su hija sea independiente y que trabaje por sus propias metas.

"Ella nada más está allá en Miami, viviendo como una reina y así no es la vida, hay que chingarse para sacar todo eso adelante y yo lo he hecho. Le agradezco a la vida que todavía me dé trabajo. Cuando canto 'Te Esperaba', la canto deshecha porque soy una madre destrozada, nunca había vivido algo tan feo como ver a mi padre destrozado por algo que no ha hecho y eso es injusto.

"Yo hoy cierro este capítulo, si ella quiere abrirlo y acepta la ayuda enfrente de un psicoanalista, de un terapeuta que nos pueda ayudar, adelante, si esto va a llegar hasta la ley, ojalá lleguen hasta la raíz de esto para que la puedan ayudar", aseguró.