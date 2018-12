Podría Jalisco ya no albergar eventos acuáticos

Guadalajara, México.

Pese a desmentir intoxicación en los nadadores que participaron en el Campeonato Nacional de Curso Corto, por las condiciones de la alberca del Polideportivo Metropolitano, el presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kiril Todorov, señaló que se estudiaría si el Estado puede organizar este tipo de eventos.

"Las condiciones que tuvimos no tuvieron nada que ver con la afección de salud que se manifestó bajo falsedad evidente, de esto a que hubo un incumplimiento del Estado en cuanto a la calidad que debió haber sido, no la aceptable, si no la óptima, también soy muy claro en el tema", contó Todorov a CANCHA.



"Tan es así que la continuidad y las condiciones de los eventos acuáticos en el Estado de Jalisco, queda sujeto a un análisis y a una discusión del consejo directivo de la Federación Mexicana de Natación, y de las autoridades estatales, tanto civiles como gubernamentales."



Ayer concluyó el evento que albergó Guadalajara durante una semana, y que terminó incompleto, tras las bajas del Estado de México y Baja California, al decidir retirarse, según mencionaron, por afectaciones de la alberca.



"El agua pudo haber estado en mejores condiciones, debió haber estado en perfectas y excelentes condiciones. No lo estuvo y esto es una irresponsabilidad del Estado sede, pero de eso a que haya ocasionado un sólo caso, y no se diga, 400 casos de envenenamiento, intoxicación, quemaduras y todo lo que ha estado saliendo, es absolutamente falso", externó.



Niega afectaciones por alberca



Kiril Todorov, titular de la Federación Mexicana de Natación, descartó que se haya puesto en riesgo la integridad de los más de 2 mil 600 nadadores que participaron en el Campeonato Nacional de Curso Corto.



"Si en algún momento hubiésemos tenido el más mínimo indicio de una afectación a los atletas, el evento se hubiera cancelado o suspendido en ese instante", señaló el presidente de la FMN.



"En cambio, teníamos los elementos fehacientes que nos indicaba que no estaba comprometida la salud de los atletas", externó.



Además, mencionó que hasta el momento, no han recibido pruebas de deportistas que requirieron hospitalización.



"Lo más triste todavía, es que no hay nada documentado de una forma mínimamente sensata o creíble. Ya salió salud estatal y dijo: no tenemos ni un solo caso por envenenamiento de cloro en ningún hospital del Estado", informó.



Acerca de los síntomas que externaron atletas a CANCHA, de resequedad, sangramiento de nariz y dolores de garganta, mencionó que se deben a diversos factores.



"También es un cúmulo de circunstancias que ha habido como el clima que ha estado muy cambiante y ha habido jornadas con un frío bastante intenso. La cloración del agua que automáticamente tiene que elevarse en un evento donde la demanda y la cantidad de atletas es tal, que si no se aumenta, ya es una cuestión de sanidad del agua, que nunca estuvo comprometida. Eso efectivamente da algún nivel de molestias".



El Dato

Demandas por afectaciones a la salud, acciones legales de familias de diferentes Estados del País y la reparación de daños económicos por el registro al evento, recibirá Kiril Todorov, de parte de delegados de selecciones estatales, entrenadores y padres de familia.