Podría haber riesgos con agregado laboral.- Seade

CIUDAD DE MÉXICO.

El negociador de México en el T-MEC, Jesús Seade, advirtió que podría haber riesgos con la contratación de un agregado laboral en la Embajada de Estados Unidos en México.

Cuestionado por REFORMA sobre la figura que no está incluida en el Protocolo Modificatorio al T-MEC pero sí en las medidas que los legisladores demócratas avalaron para destrabar la ratificación del acuerdo comercial, el subsecretario para América del Norte aseguró que no tiene base en el tratado.

"Yo encuentro mucho mérito en tener esos agregados, pero al mismo tiempo podría haber riesgos, depende el mandato que van a hacer", señaló. "Esto no fue ni incluido ni discutido, no tiene base en el tratado. Yo me acabo de enterar".

Ayer en reunión con senadores para analizar los cambios al T-MEC, Seade dijo que la Embajada de Estados Unidos en México está buscando contratar a alguien como "agregado laboral", y consideró que este puesto podría servir para monitorear la implementación de la reforma laboral en México.

Además afirmó a los legisladores que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tendría que avalar la creación del puesto, aunque explicó que la Embajada de Estados Unidos no tiene plazo para hacer la solicitud ante la Cancillería.

"El protocolo normal es que cuando agregan cónsules o profesionales se solicita, algunos son triviales otros requieren consultas. Vamos a ver de qué se trata", expuso.

Por otro lado, se dijo sorprendido por las declaraciones del líder del Senado estadounidense, el Republicano Mitch McConnell, quien dijo que antes de ratificar el T-MEC en la Cámara Alta estadounidense tendría que acabarse el proceso de juicio político contra el Presidente Donald Trump. "Creo que hay un consenso en el Senado de ir para adelante.

El Presidente Trump no es senador, son poderes separados, pero tiene influencia", señaló. "Es el líder del partido republicano y ese mismo día que dijo eso el senador, Trump sacó quizás el más poderoso de sus tuits hasta ahora sobre el tema diciendo que esto va bien y que va para adelante".

No obstante, Seade indicó que él sigue teniendo confianza en que el T-MEC será ratificado en Estados Unidos en las próximas semanas. "Yo no considero que estén pensando sacarlo el año que entra, no sé a quién quería darle un calambre. Yo sigo teniendo confianza de que esto va a salir en Estados Unidos en las próximas semanas", aseguró.