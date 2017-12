Podrá PFC retirar unidades ilegales

Matamoros, Tam.

Después de que se diera a conocer que los automóviles que portan placas de la Onappafa y UCD podrán circular libremente por las carreteras de Tamaulipas, la Policía Federal de Caminos a partir del 24 de octubre de este año, tendrá la facultad de impedir que los autos ilegales no circulen en territorio nacional.

Raúl Quintanilla representante de la Onappafa en Matamoros, manifestó que se les informó a que partir de la fecha antes mencionada, los elementos de dicha corporación estarán facultados para revisar los pedimentos de importación, licencia de manejo y documentación del vehículo, de no cumplir con el trámite de legalización de la unidad, estas se les podrá recoger a los ciudadanos tal y como lo hace el SAT.

Indicó que la instrucción que se recibió en la Policía Federal de Caminos, es que se puede actuar como autoridad de comercio exterior, por lo que podrán revisar que se cumpla con el marco legal, en este caso, que el vehículo circule legalmente en territorio nacional, de lo contrario pueden ser sujetos al retiro de las unidades.

“El problema no es que no queramos pagar impuestos, el problema es que el gobierno federal no nos permite tener acceso a las importaciones por los altos costos que estas tienen”, manifestó.

“En lo que se refiere al programa del gobierno del Estado es bien visto por todos, esperando que se cumpla la libre circulación de las unidades que paguen el engomado que se va a dar, además de que se espera que haya acuerdos con las autoridades de la Policía de Caminos para evitar decomisos”, comentó.