PODIO EN TOKIO

El 18 de octubre de 1964 Juan Fabila no solo aseguró la que a la postre fue la única medalla para México en los Juegos Olímpicos de Tokio de ese año, también incrementó las expectativas de incluso alcanzar la Final en la categoría de los 51-54 kilos del boxeo.

Tras derrotar al soviético Oleg Grigoriev, campeón de hacía cuatro años en Roma 60, en la pelea por el pase a las semifinales, las ilusiones de la delegación mexicana que acudió a los Juegos nipones se desbordaron.

Pero el 21 de octubre, el coreano Chung Shin-cho impidió que Fabila buscara la máxima gloria olímpica al superarlo en el combate que lo encaminaba a la disputa del oro.

El pugilista tricolor se quedó con el bronce para igualar la cosecha, tanto en cantidad como en color del metal, obtenida en Roma cuando el equipo olímpico tricolor regresó con el clavadista Juan Botella como único medallista.

Fabila siempre ha estado orgulloso del resultado en los que fueron sus únicos Juegos Olímpicos, pero también un tanto dolido con sus compañeros de equipo que a su parecer nunca valoraron su tercer lugar en el podio.

"En México siempre ha habido grandes boxeadores y nadie se imaginaba que yo iría (a Juegos Olímpicos), aunque ya había ido a los Panamericanos en Brasil (Sao Paulo 63). Quedé para Japón y logré algo para mi patria, para mi México y eso fue lo más grandioso que he hecho en mi vida, ganar una medalla olímpica", presumió Fabila en entrevista telefónica.

"Pero muchos de mis compañeros solo me dijeron: ´ah sí, que bien´ o ´felicitaciones´, pero muy secas porque decían que cómo era posible que me hubiera ganado un coreano que no tenía nada cuando ya había derrotado al campeón olímpico, pero a fin de cuentas gane una medalla olímpica y gente de otros países me felicitaron mejor, pero bueno, así suele pasar", contó el ex púgil de 76 años con tono de tristeza.

Fue el único de los cuatro boxeadores y los 89 deportistas en total que compitieron en los escenarios japoneses que volvió al País con una presea al cuello.