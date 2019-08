Poderoso tifón toca tierra al oeste de Japón

Tokio.

Al menos 16 personas resultaron heridas y más de siete mil habitantes fueron evacuados de sus hogares en 15 prefecturas en el oeste y suroeste del país en medio de advertencias de deslizamientos de tierra e inundaciones, reportó la agencia Kyodo.

En un valle en Kusu, prefectura de Oita, un grupo de 18 personas, incluidos niños, fueron rescatados el jueves por la mañana después de quedar varados el día anterior tras la subida de un río, dijeron las autoridades locales.

El décimo tifón de la temporada, con vientos de hasta 144 kilómetros por hora, se está moviendo hacia el norte a una velocidad de 30 kilómetros por hora, generando lluvias torrenciales, vientos fuertes y mares agitados, indicó la agencia meteorológica

Pronosticó que la precipitación total podría exceder los mil 200 milímetros en las áreas occidentales y orientales de Japón frente al Pacífico. Se espera que la lluvia durante las 24 horas hasta el viernes al mediodía alcance los 500 milímetros en Shikoku y Kinki, 400 en Tokai.

Los funcionarios meteorológicos advirtieron sobre deslizamientos de tierra en las prefecturas de Kochi, Ehime, Tokushima, Nara. Se espera que las olas alcancen los nueve metros a lo largo de las zonas costeras de Shikoku, Kinki y Tokai, y ocho metros a lo largo de las costas del norte de Kyushu y la prefectura de Yamaguchi.

West Japan Railway Co. suspendió todos los servicios de tren bala Sanyo Shinkansen que operan este jueves entre Shin-Osaka y Kokura. Los servicios ferroviarios locales en las prefecturas de Okayama, Hiroshima y Yamaguchi también serán cancelados, dijo el operador ferroviario.

Por su parte, Japan Airlines Co. y All Nippon Airways Co. cancelaron este jueves más de 400 vuelos nacionales e internacionales.

La llegada del tifón Krosa a Japón coincide con una avalancha de viajeros que regresan a sus ciudades de origen a la mitad de la temporada de vacaciones de Bon.