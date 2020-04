¿Podemos ir al cine?...el gran anhelo

Jennifer Page bromea diciendo que apenas han pasado cuatro meses y ya es la peor década de su vida.

Mesera en un centro turístico cercano, está sin trabajo por la pandemia. Luego que alguien dio positivo en el asilo de su madre, Page la mudó con ella a una habitación junto al comedor. Hace dos semanas falleció su padre. El día después del funeral ella y su familia salieron a caminar, y su hija de 5 años, Roxa, le pidió algo que muchos niños han anhelado en el último siglo.

"Me dijo, ´mamá, cuando esto se acabe, ¿podemos ir al cine?´", dijo Page, de 36 años, de Buffalo. "Ella repasó todo el proceso de ir al cine. Dijo ´podemos comprar palomitas de maíz y cada uno tener su propia bebida y comprar dulces´".

LAS PENURIAS

La pandemia del coronavirus está obligando al mundo a atravesar penurias sin algunos alivios confiables del pasado, el cine entre ellos. Por más de un siglo los cines han sido un refugio, un escape comunal, un lugar para soñar con los ojos abiertos comiendo palomitas y transportarnos lejos de todo lo demás.

Un mundo sin cines, como en el que estamos habitando temporalmente, ha sido ampliamente presagiado. Ha sido pronosticado con todo avance tecnológico importante en los medios, especialmente desde la llegada del streaming. Los cines, tan inconvenientemente ubicados fuera de casa, son un dinosaurio, han dicho analistas, un dinosaurio que va de salida.

Ahora tenemos una probada de lo que sería la vida sin cines. La mayoría lo ve como una oportunidad para que los servicios de streaming apresuren su anticipado dominio. Pero también ha generado un aprecio renovado por los placeres de ir al cine y ha clarificado su papel único en la vida social. El aislamiento sólo ha iluminado el poder de sentarse juntos en la oscuridad.

Pero yo creo innatamente que los humanos son criaturas sociales y que, al final de cuentas, querrán reunirse otra vez. El streaming es genial, es conveniente. Pero no es lo mismo".

Casi un mes de confinamiento ha llevado a algunos a añorar más que nunca los pisos pegajosos de los cines. Sí, la gente mandando mensajes de texto unos asientos adelante eran un fastidio, y las películas no siempre eran extraordinarias, pero las listas en redes sociales de "qué voy a hacer cuando esto acabe" incluyen innumerables antojos de pantalla grande y palomitas.

Estar encerrado en casa ha hecho que para algunos la diferencia entre el cine y el streaming sea más aguda. Ni "Tiger King" ni los bocadillos de "películas en capítulos" de Quibi compensan esta pérdida de una noche en el cine. En San José, California, Gary Walker, un estudiante de cine de 22 años, se ha entretenido viendo documentales en Netflix y series en Disney Plus. Pero no ha sido suficiente.

EXPERIENCIA SOCIAL

"Me muero de ganas de regresar", dijo Walker. "Soy una persona a la que le gusta mucho la experiencia social de ir al cine, no sentarme en casa a ver una película solo. También me gusta hacer eso, pero es realmente diferente ir al cine con otras personas".

Es casi un hecho que la contingencia hará que algunos cines terminen cerrando permanentemente. Los analistas dicen que AMC Entertainment, que preside la cadena de cines más grande de Estados Unidos, está a punto de declararse en bancarrota.