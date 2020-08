Podemos hacer ´machincuepas jurídicas´ como PT: señala PRI

Ciudad de México.

El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez, aseguró que ellos también tienen posibilidades de hacer "machincuepas jurídicas" como el PT en la búsqueda de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y preguntó: "¿qué pasaría si el PRI el lunes no tiene 46 diputados, si no 58?" y recordó que dentro de la oposición ellos también tienen aliados.

CEn entrevista radiofónica con el periodista Joaquín López-Dóriga, René Juárez exigió que se respete el acuerdo fundacional que le da al PRI la presidencia de la Mesa Directiva y agregó que si el PRI amanece con 58 diputados, "¿cómo le van a hacer?" le van a quitar a Morena la mayoría para que pierda la Junta de Coordinación Política.

Hay un límite también en los números, y también nosotros tenemos esa posibilidad de ir, pues ahora sí, a lo que no queremos, a estas ´manchicuepas´ jurídicas, a estas trampas para eludir los acuerdos, de no respetar acuerdos establecidos, es no respetarse a sí mismos. Y entonces, no, pueden pasar muchas cosas.