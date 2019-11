'Pocho' Guzmán ve con buenos ojos jugar en Chivas

El medio del Pachuca, Víctor Guzmán, aseguró que siente que está en camino hacia el futbol europeo, pero que si no lo logra y hay posibilidades con Chivas entonces sin duda se va con los rojiblancos.

"Cada vez que hablo de ir a Europa, siento que estoy cada vez más cerca, porque voy dando pasos agigantados.

"Sería cuestión de hablarlo primero con el presidente (Jesús Martínez), que ya llegamos a un acuerdo. Puede ser que me vaya a Europa, pero si no es lo más conveniente, y se presenta la oportunidad de Chivas, me iría con ellos", dijo "Pocho" a Fox Sports.

El jugador de los Tuzos manifestó que nuncha ha hablado mal de Chivas, al contrario, tiene mucho agradecimiento.

"Han sacado notas que hablé mal de Chivas, eso es completamente falso.

"Siempre estaré agradecido con Chivas porque me terminé de formar ahí. Siempre tengo que estar agradecido con la institución. Es una mentira el jugador que diga que no quiere jugar en el Guadalajara porque si en verdad amas a tu país, es lo mismo jugar en la Selección Mexicana que en Chivas", declaró.