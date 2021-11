Pliskova se lleva duelo de checas ante Krecjikova

En un duelo entre checas, Barbora buscaba su primera victoria ante su compatriota en las tres veces que se han enfrentado en el circuito. Sin embargo, la Pliskova sigue manteniendo la hegemonía entre ellas.

El público en el Estadio AKRON de Tenis pasó de "Pliskova no vino" a rendirse a la checa en los últimos dos parciales.

Con un gran temple, Pliskova hizo uso de su experiencia en este torneo, donde ha alcanzado las Semifinales en las últimas tres apariciones en las Finales de la WTA.

"No fue el mejor inicio del partido, fue un largo set, está un poco nerviosa. A veces hay momentos buenos y otros malos. Juego para mí, para la gente que me apoya, trato de estar enfocada y jugar para mí", dijo la ex número en la pista.

Ahora, espera un triunfo de Anett Kontaveit sobre la española Garbiñe Muguruza para avanzar a las Semifinales del Grupo Teotihuacán que se disputarán el próximo martes. Barbora tiene un panorama más complicado en singles, sin embargo, aseguró su lugar en las Semifinales de dobles.