Pleito legal entre Vergara y Fuentes ha llegado a su fin

De común acuerdo, el dueño de Grupo Omnilife y la empresaria chihuahuense retiraron todas las acciones legales que tenían presentadas uno contra el otro, luego de un acuerdo cuyo contenido no es de dominio público.

Como consecuencia, Vergara presentó el desistimiento en los Juzgados Segundo y Séptimo de lo Penal en Puente Grande, donde fueron canceladas las 12 órdenes de aprehensión que habían sido libradas contra Fuentes.



El propietario de las Chivas también retiró las denuncias que habían dado lugar al inicio de 13 carpetas de investigación contra su ex pareja, a nivel federal y del fuero común, en la Ciudad de México y Jalisco.



Uno y otro también se desistieron de los amparos y demandas presentadas a nivel civil, según acuerdos publicados en las listas de juzgados y tribunales federales en la CDMX.



En 2008 Fuentes y Vergara se casaron por bienes separados y en abril de 2015 la pareja se separó, lo que dio inicio a una contienda jurídica de distintos órdenes y que tuvo como principales componentes los manejos de ella en los negocios del ex marido y la disputa por las hijas.



El 2 de agosto de 2016 quedaron formalmente divorciados, pero para entonces uno y otro habían escalado el pleito.



Según informes judiciales, Fuentes retiró también sus impugnaciones a nivel civil y con el perdón que consiguió en los asuntos penales, podrá regresar a territorio mexicano sin riesgo de captura.



Grupo REFORMA buscó a la defensa de Vergara para conocer los detalles del arreglo acordado entre las partes, pero no hubo respuesta.