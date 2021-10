Pleito en Dos Bocas, entre CTM y CATEM.- AMLO

"Yo creo más que es el pleito por la titularidad del contrato, lo que dije ayer y algunos lo pusieron en duda. Es que hay sindicatos, entonces las empresas establecen relación con los sindicatos, firman contratos. "Pero hay otros sindicatos que también quieren tener tratos, aquí creo que CTM y un nuevo sindicato que se llama CATEM.

Lo que están buscando es administrar o representar a los trabajadores y tener injerencia en el contrato colectivo, entonces siempre hay eso", comentó López Obrador. Ayer estalló la violencia luego de que grupos inconformes intentaron ingresar a las instalaciones en construcción de la refinería, pero un fuerte operativo de seguridad donde participó la Marina junto con policías estatales repelió la protesta.

Fueron disparados cartuchos de gases lacrimógenos y balas de goma en el lugar. Los disidentes acusaron que fueron baleados con armas de fuego e incluso aseguraron que uno de los suyos murió tras ser herido en la refriega.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal reiteró que a los trabajadores se les pagan salarios justos, por lo que espera que los dirigentes sindicales resuelvan pronto esta situación. "Tengo la información de que se les está pagando lo justo y que tienen prestaciones, que esta es una disputa por el control del contrato, que ojalá los dirigentes de CTM, de CATEM nos ayuden", mencionó.

El Presidente espera que el paro laboral en la zona de construcción de la nueva refinería sea un hecho aislado y pidió a los trabajadores que no se dejen manipular. "Yo espero que lo de Dos Bocas sea algo aislado y pedirle a los dirigentes que ayuden y pedirle a los trabajadores que no se dejen manipular, que no se dejen utilizar, que si quieren un dirigente para que les ayude, que estoy a las órdenes de ellos", pidió.

López Obrador agregó que estará al pendiente de la resolución del conflicto y descartó que haya "mano negra" en este caso.