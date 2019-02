´Plazas sí, despidos no´, piden a dirección del INAH

Ciudad de México.

Estudiantes, trabajadores y docentes de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM), la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC) y la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), se manifiestan afuera de Palacio Nacional por la falta de pago de salarios y la falta de un contrato garantizado.

"Somos profesores que ya hemos estado trabajando en la ENCRyM desde la primera semana de enero, que es cuando iniciamos el semestre. No hemos interrumpido las clases aún cuando no nos han pagado, tampoco nos han garantizado la contratación del 70 por ciento de la planta docente que trabaja en esa escuela. Sólo se nos ha explicado que esto tiene que ver con la revisión de los contratos generales de la administración pública en Hacienda pero esto tampoco ha sido una comunicación oficial", explicó Leticia Pérez, profesora de la maestría en Museología de la ENCRyM.

Consignas como "Sin educación no hay cultura", "Sin educación no hay transformación", "Se habla y se defiende, la cultura no se vende", "En donde están, en donde están esos salarios que nos iban a pagar" y "Plazas sí, despidos no", fueron gritadas desde antes de las 7:00 horas, por más de 100 manifestantes.

Tras una hora en la puerta principal de Palacio Nacional, una comitiva conformada por miembros de la ENCRyM y la CNCPC fue recibida por un enlace de la Presidencia. "Lo que queremos es dar a conocer nuestra problemática, porque en el INAH no nos han dado respuesta", agregó Leticia Pérez.

Entre los presentes se encontraban el arqueólogo Leonardo López Luján y Diego Prieto, director general del INAH, quien enfatizó que no habrá despidos masivos y que el problema no es nuevo, sino que se deviene de por lo menos hace 30 años.

"Aquí hay varios problemas, uno que tiene que ver con un sentido estructural y otro problema que es inmediato. El problema estructural es que el INAH ha crecido considerablemente en los últimos 35 años pero se detuvo la creación de plazas de base, por lo que se detuvieron que ir generando plazas eventuales, y en el INAH hay alrededor de mil 700 personas contratadas por la vía de contratos eventuales", declaró Diego Prieto, en breve encuentro con medios de comunicación.

El director general del INAH agregó que se les solicitó justificar todas las contrataciones tanto eventuales como las que tienen que ver con servicios profesionales, trabajo que en el que se encuentran, lo que derivó en un retroceso en el pago de la primera quincena de enero.