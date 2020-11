Plazas a oscuras por el virus, dicen

Río Bravo, Tam.- Y luego de que en redes sociales no se han hecho esperar las quejas por parte de trabajadores de maquiladoras, al encontrarse lo mismo al caer la noche que en horas de la madrugada las plazas a oscuras, acreditan el hecho a que son medidas sanitarias dispuestas ante la pandemia del Covid-19 que se siguen aplicando.

En ese sentido ante el clamor de un sector de la población que trabaja en maquiladoras, cuyos centros de reunión para el traslado son las plazas públicas, de que a estar a oscuras tienen temor de ser asaltados principalmente, entrevistado al respecto el subdirector de servicios primarios, Luis Díaz Silva, dijo que no se debe a la falta de luminarias.

"No tenemos problemas de que las lamparas no estén funcionando en las plazas públicas, lo que pasa es que no se encienden al caer la noche, por cuestiones sanitarias, no por que no funcionen, pero en cuanto nos digan que se levantan este tipo de restricciones nuevamente las plazas estarán iluminadas".

Lo que se busca en términos generales, es evitar las aglomeraciones y proteger a la población del Covid-19, y que no pase lo que está ocurriendo en otros municipios donde la pandemia a repuntado.