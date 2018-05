Plaza Sésamo demanda a película adulta que parodia las marionetas

El motivo de la demanda es que en la cinta, que ha recibido clasificación R, se muestran marionetas, creadas por la compañía de Jim Henson, en situaciones para adultos.

"Sesame Workshop se enteró el pasado viernes que el nombre de Plaza Sésamo se está usando para promocionar gráficamente una película para adultos.



"Estamos sorprendidos y decepcionados de que Plaza Sésamo, una organización sin fines de lucro cuya misión es hacer crecer a los niños más inteligentes, fuertes y bondadosos, esté siendo usada para promocionar una cinta de clasificación R", dice un comunicado enviado por la compañía del show infantil.



En el boletín piden que se remueva de la promoción de la cinte el nombre del programa.



"Nosotros inmediatamente contactamos a la distribuidora de la producción, STX Films, y le pedimos que remueva nuestro nombre de los promocionales de la película. Ellos no aceptaron.



"Nosotros no tenemos problemas con la libertad creativa de los cineastas y sus derechos a hacer y promover esta película, el problema está en cómo nuestro nombre ha sido mal usado para promocionar un filme que no tiene nada que ver con la asociación. Nosotros lamentamos que nuestros fans y familias hayan sido confundidos con las campañas promocionales de STX", agregan.



The Happytime Murders fue dirigida por Brian Henson, hijo del afamado titiritero Jim Henson, quien creó los personajes de Plaza Sésamo y le dio voz a la Rana René.



La cinta, protagonizada por Melissa McCarhty, quien encarna a una policía detective, cuenta la historia de una serie de asesinatos ocurridos en Los Ángeles, en un universo en el que las marionetas y los seres humanos conviven.



En la película aparecen escenas en las que personajes usan drogas, tienen sexo y hablan con lenguaje altisonante.



En el primer avance del filme, que está por estrenarse, se ve a McCarthy conversar con una marioneta que usa un lenguaje vulgar y hace comentarios sexual a la actriz, ante lo cual ésta la golpea.



Maya Rudolph, Joel McHale y Elizabeth Banks conforman el elenco de la cinta.