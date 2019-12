PLAYMATES ¿Posar y luego…?

Fue en diciembre de 1953 cuando la revista para adultos Playboy lanzó su primera edición con Marilyn Monroe en su portada, pero tuvieron que pasar 31 años para que una mexicana apareciera en la tapa de dicha publicación y la iniciadora fue Elizabeth Aguilar.

Luego de ella, otras famosas se sumaron a la ahora muy larga lista de “playmates” que este país le ha dado al mundo: María del Sol, Ana Silvia Garza, Yuri, Laura Flores, Liliana Amorós, Alejandra Guzmán, Frida Sofía, Stephanie Salas y Kenny Avilés figuran en dicho conteo.

SIN TRUCOS

Elizabeth Aguilar

Fue en junio de 1984 cuando la actriz, modelo y cantante Elizabeth Aguilar, originaria de Ameca, Jalisco, se despojó de su ropa ante la cámara de la “revista del conejito”, y aunque en su momento provocó mucha controversia, también le dio una inmensa fama, además de que la convirtió en uno de los símbolos sexuales de la década de los 80.

Hace un par de años declaró a un diario mexicano que los desnudos no son lo mismo que cuando ella hizo la portada para la referida publicación. “Ahora hay mucha técnica del retoque, en la computadora te pueden hacer ‘lisita’, cuando a mí me tocó posar, no me tuvieron que retocar nada, las fotos se pusieron tal cual se habían tomado y no hubo trucos de nada como se puede hacer ahora”.

Actualmente, se le puede ver en pequeñas colaboraciones en programas unitarios.

SE ARREPIENTE

María del Sol

Luego de 30 años de la publicación de su portada, la cantante María del Sol dice estar arrepentida de haber aceptado, pues en su momento quería dar un mensaje de apoyo a las mujeres; sin embargo, la plataforma no fue la adecuada, pues la revista es para caballeros y su intención se desvaneció.

“Yo quería decir que era una mujer de 36 años que hacía ejercicio, cuidaba su alimentación y estaba increíble, pero la revista no era la adecuada para hacer eso, pues a los hombres que la compran no les interesaba ver mis músculos. Pero aun así, eso forma parte de mi pasado”, declaró.

En 1996, la cantante se convirtió al cristianismo, ha lanzado álbumes de música relacionada con su religión y desde 2011 participa en el espectáculo GranDiosas, al lado de Rocío Banquells, Dulce, entre otras intérpretes emblemáticas de la década de los 80.

LO HIZO CON “ELEGANCIA”

Yuri

Antes de convertirse al cristianismo, la intérprete y actriz nacida en Veracruz apareció en la portada de diciembre de 1990 de la referida revista, experiencia de la que ha dicho no se arrepiente, porque no fueron fotografías grotescas, sino elegantes; sin embargo, es evidente que no volvería a posar para ninguna publicación.

Yuri es considerada una de las intérpretes mexicanas más grandes, por lo cual hoy en día se mantiene vigente en el gusto del público y continúa lanzando sencillos y álbumes.

DAÑÓ A LA FAMILIA

Laura Flores

La actriz y cantante Laura Flores es otra de las que se arrepiente de haber posado para la famosa publicación, más porque su portada de septiembre de 1991 no dio los frutos que ella se había imaginado, declaró en 2015 a un programa de televisión, al que aseguró que con la llegada de internet las fotografías provocaron daños a su familia.

“Posé para Playboy en 1991, pero no me dejó nada bueno. No funcionó, no me pagaron. Pasaron los años y esas fotografías se hicieron virales de un día para otro y empezaron a hacerle ‘bullying’ a mi hija en la secundaria, entonces me sentí muy mal porque ella estaba consternada”, aseguró en su momento.

La mexicana vive actualmente en Miami, donde tiene un spa canino en el que ella misma le corta el pelo a muchos perros, negocio que surgió luego de que perdiera su exclusividad que le permitía vivir holgadamente aun sin figurar en la pantalla chica. Aunque a veces tiene participaciones, ahora esta es su principal fuente de ingresos, además de que no descarta volver a la música.

PROVOCÓ CONTROVERSIA

Alejandra Guzmán

La estrella pop Alejandra Guzmán posó desnuda para esta revista en septiembre de 1993 a la edad de 25 años, justo cuando ya gozaba de gran popularidad por sus canciones, por lo cual provocó mucha controversia, misma que fue replicada por su única hija Frida Sofía, quien en 2015 se encontraba fuera del medio y aun así decidió aparecer en la portada de la publicación, incluso rindió homenaje a una de las fotografías que su mamá hizo en su momento.

Stephanie Salas

Otra de las mujeres de la dinastía Pinal que ha estado en la tapa de la conocida publicación para caballeros es la actriz Stephanie Salas, quien apareció en la edición de junio de 1996, y para la cual se hizo una controversial sesión de fotos al aire libre en lugares como Xochimilco y la avenida Paseo de la Reforma. Esta despertó mucha polémica, pues la también cantante posó exagerada y lo hizo sin depilar los vellos de axilas y área del bikini.

Salas continúa activa tanto en la música como en la televisión, donde su trabajo más reciente fue en la telenovela La piloto, en la que interpretó a “Rosalba Cadena”.