Playera de "Me Canso Ganso" aparece en campaña de Bernie Sanders

La famosa frase del presidente Andrés Manuel López Obrador "Me canso ganso" atravesó la frontera y llegó a un evento del precandidato a la presidencia de Estados Unidos, Bernie Sanders, en Las Vegas.

Suddell, quien dijo ser migrante y maestro de Español en Nevada, acudió a un evento del demócrata en Las Vegas, con una playera con la frase "Me canso ganso" y una caricatura de López Obrador.

Durante el evento del pasado 4 de agosto, el joven dijo a Sanders que era migrante y también beneciario del DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), programa que benecia a las hijas e hijos de migrantes que llegaron a territorio estadounidense cuando eran niños.

El joven preguntó acerca de las acciones del demócrata para ayudar a los migrantes con el DACA.

Cuando terminó su participación, el precandidato le pidió que se acercara y lo felicitó por ser un maestro joven y enseñar en su país.

"Necesitamos gente joven para enseñar", dijo Sanders

López Obrador pronunció por primera vez la frase "Me canso ganso" cuando tomó posesión como Presidente de México el pasado 1 de diciembre.

La frase fue usada durante su discurso en San Lázaro al hablar del aeropuerto en Santa Lucía y la ampliación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalco.

On the first day of my presidency, I will issue an executive order providing legal status for all DACA recipients and their parents. pic.twitter.com/kfjFg8kZ0R