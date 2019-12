Plataformas dominan

En el año de mayor producción y diversidad de ficciones en la historia de la televisión, los Globos de Oro reflejan un cambio de guardia. La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood ha entronado al primerizo Apple TV+, cuya The Morning Show está nominada a mejor serie dramática, a la vez que confirma a Netflix como gran superpotencia televisiva: sus Creedme y The Crown son los dramas con más nominaciones (cuatro) junto con Chernobyl, de HBO y Sky. El método Kominsky, también de Netflix, y Barry, de HBO, son, en comedia, los únicos títulos que hacen sombra a la imparable Fleabag de Amazon Prime Video (las tres tienen tres nominaciones).

El éxito de Netflix forma parte de una tendencia general: ninguno de los nominados se emite en EE UU en un canal en abierto. Todos los premios irán a parar a canales o plataformas de pago. De ellos, Netflix suma 17 candidaturas y HBO, 15. Hulu y Amazon Prime Video, cinco. El resto: FX (4), Apple TV+ (3), Showtime (3), BBC America (2) y USA Network (1).

Históricamente, los Globos de Oro suelen ser más abiertos a novedades y últimas tendencias que los otros grandes premios de la televisión, los Emmy. En los últimos diez años, solo Homeland y Glee han repetido como mejor drama y mejor comedia respectivamente. Ahora, en un año donde la despedida de Juego de Tronos podría resultar ineludible, la serie fantástica solo ha pescado una nominación al actor Kit Harington.

Precisamente por eso resulta imposible encontrar un claro vencedor solo con mirar el listado de nominados. The Crown ya se alzó con el galardón a la mejor serie dramática en 2017 cuando acababa de estrenar su primera temporada. Ahora, con su tercera, podría ser la favorita, en buena medida por las nominaciones a todos sus protagonistas: Olivia Colman como Isabel II, Helena Bonham-Carter como la princesa Margarita y Tobias Menzies como el príncipe Felipe.

Hay otro título donde todos sus protagonistas están nominados: The Morning Show, la gran abanderada del nuevo servicio de televisión de Apple y una de las producciones televisivas más caras de la historia. Jennifer Aniston y Reese Witherspoon optan al premio en la misma categoría, la de actriz protagonista.

The Morning Show está nominada a mejor serie dramática, donde compite con Big Little Lies, Killing Eve y la tragicomedia Sucession. Aniston y Witherspoon se medirán con otras actrices de esos títulos: Jodie Comer, por Killing Eve; y las oscarizadas Colman por The Crown y Nicole Kidman por Big Little Lies.

Tras hacer historia en septiembre como primer afroamericano gay en ganar el Emmy a mejor actor protagonista, Billy Porter repite al menos la nominación por su trabajo en Pose: es la única candidatura de esta serie. Porter compite con Rami Malek (Mr. Robot), Brian Cox (Succession), además de Harington (Juego de tronos) y Menzies (The Crown).

En comedia, la gran vencedora de los Emmy, Fleabag, comparte categoría de mejor serie con El método Kominsky y La maravillosa sra. Maisel, dos títulos que ya lograron el premio en sus primeras temporadas, y con The Politician y Barry, muy del gusto de la crítica estadounidense. Phoebe Waller-Bridge, creadora y protagonista de Fleabag, parece favorita para alzarse con el galardón a mejor actriz de comedia, al que también aspiran Christina Applegate (Muertos para mí), Natasha Lyonne (Muñeca rusa), Kirsten Dunst (Llegar a ser dios en Florida) y Rachel Brosnahan (La maravillosa sra. Maisel). Entre los hombres, Michael Douglas podría repetir el premio que logró por El método Kominsky. En frente tiene a Bill Hader (Barry), Ben Platt (The Politician), Paul Rudd (Cómo vivir contigo mismo) y Ramy Yousef (Ramy).

Si hay una categoría que refleja la diversidad de la industria televisiva actual, es la de miniserie. En ella se encuentra Trampa 22, la adaptación que George Clooney dirigió para Hulu del clásico de Joseph Heller; Chernobyl, el éxito sorpresa de HBO; Fosse/Verdon (FX), la biografía del coreógrafo y la bailarina estadounidenses; La voz más alta (Showtime), sobre Roger Ailes, y Creedme (Netflix), sobre las formas en las que la justicia falla a las víctimas de abusos sexuales.

En cuanto a intérpretes, Merritt Wever y Kaitlyn Dever, ambas de Creedme, competirán en la categoría de mejor actriz de miniserie o película de televisión. Lo harán contra Helen Mirren (Catalina la Grande), Michelle Williams (Fosse/Verdon) y Joey King (The Act). En la categoría masculina, serán Chris Abbott (Trampa 22), Sacha Baron Cohen (El espía), Russell Crowe (La voz más alta), Jared Harris (Chernobyl) y Sam Rockwell (Fosse/Verdon) los que se vean las caras.

La nominación de Meryl Streep como mejor actriz de reparto por Big Little Lies es la número 32 para la intérprete (ha ganado ocho, además del honorífico Cecil B. DeMille que recogió en 2017). En esa categoría, donde también está Bonham-Carter por The Crown, se encuentran también Emily Watson (Chernobyl), Patricia Arquette (The Act) y Toni Collette (Creedme). Entre los nominados a mejor actor de reparto (son categorías que no distinguen entre drama, comedia o miniseries), están Alan Arkin (El método Kominsky), Kieran Culkin (Succession), Andrew Scott (Fleabag), Stellan Skarsgard (Chernobyl) y Henry Winkler (Barry). El gran ausente es Jharrel Jerome, vencedor en los Emmy por la miniserie Así nos ven, que no ha logrado ninguna nominación en ninguna categoría.