Plataformas digitales que piensan en las personas con discapacidad

CIUDAD DE MÉXICO

A través de las plataformas digitales es posible acceder a educación, servicios, entretenimiento, trabajo... Pero, ¿qué pasa con las personas con alguna discapacidad? También cuentan con opciones para sacar ventaja del internet y los dispositivos electrónicos.

El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y considerando que uno de los principios fundamentales de la tecnología es la accesibilidad y que el internet está pensado para ser un lugar en el que todos puedan colaborar, crear comunidad, conectar con otras personas y hacer oír su voz, vamos a contarte de algunas herramientas disponibles.

Facebook

La red social cuenta con algunas de las funciones diseñadas para ayudar a las personas con discapacidades a navegar por Facebook:

Teclas de acceso que ayudan a realizar acciones como indicar que te gusta una publicación, comentarla o compartirla:

J y K: para desplazarse por las historias de la sección de noticias

Enter/retorno: para ver toda la historia seleccionada

P: para publicar un nuevo estado

L: para indicar que te gusta o que ya no te gusta una historia seleccionada

C: para comentar una historia seleccionada

S: para compartir una historia seleccionada

O: para abrir un archivo adjunto de una historia seleccionada

/: para buscar

Q: para buscar contactos de Messenger

?: para abrir la lista de métodos abreviados del teclado desde la sección de noticias

Asimismo es posible incluir subtítulos en los videos, solo hay que ir a Configuración, elegir la opción de Videos, dar clic en Siempre mostrar subtítulos y listo.

Otra opción es el texto alternativo automático que emplea tecnología de reconocimiento de objetos para crear una descripción de una foto para la comunidad con limitaciones visuales. Para escuchar el texto alternativo automático de una foto, abre Facebook con un lector de pantalla y céntrate en la imagen.

También se puede variar el tamaño del texto, solo mantén presionada la tecla ctrl (PC) o command (Mac) del teclado y luego en + para ampliar o - para reducir.

Microsoft

En sus distintos programas cuenta con diversas herramienta para las personas con discapacidad por ejemplo:

Función de dictado para para convertir palabras habladas en texto. La función está integrada en Windows 10 y se activa al seleccionar un campo de texto y presionar la tecla de logotipo de Windows + H para abrir la barra de herramientas de dictado. A continuación, di lo que desees. Para dejar de dictar en cualquier momento con solo decir "detener dictado".

Y, si está usando una tableta o una pantalla táctil, pulse el botón del micrófono en el teclado táctil para empezar a dictar. Vuelve a pulsarlo para detener el dictado o di "Detener dictado".

Función de narrador que convierte el texto a voz y está pensado para los usuarios invidentes o con problemas de visión. El Narrador lee lo que aparece en la pantalla, los contenidos de la ventana activa, las opciones del menú o el texto que se ha escrito. Para iniciar esta herramienta abre el panel de configuración de Windows, da clic en Accesibilidad y después en Narrador, entonces podrás personalizarlo de acuerdo a tus necesidades.

Función de lector inmersivo, es una herramienta gratuita para mejorar las habilidades de lectura de los usuarios. Está disponible en Word y básicamente lee el documento mientras resalta el texto y también puede separar en sílabas y traducir el texto.

También es posible realizar tareas como modificar el tamaño del texto y los objetos en pantalla, cambiar el tamaño y color del puntero, habilitar o quitar filtros y variar el contraste. Todo esto desde el panel de control.

Por último la aplicación Seeing AI busca ayudar a las personas con debilidad visual esta aplicación cuenta con funciones como leer un texto, brindar información sobre un producto, reconocer personas, dinero y colores.