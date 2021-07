Plasman historia de Guillermo del Toro en libro

El cineasta oscareado, que ha encontrado en las criaturas inspiración para sus películas, llegó a orinarse del miedo por capítulos de la serie Galería Nocturna y por un susto de su hermano que se disfrazó de un mutante del programa Rumbo a lo Desconocido.

La relación que tiene con el crítico de cine Leonardo García Tsao, a quien conoció comiendo tacos al pastor, le permitió llegar a esos recuerdos para el libro "Guillermo del Toro: su Cine, su Vida y sus Monstruos", donde desarrolla su historia a través de sus 10 películas.

"Guillermo del Toro es un gran conversador, un tipo muy ameno, además tiene una charla muy estructurada. Tuve la suerte de ser su amigo desde que era un veinteañero, eso nos permitió tener esa confianza de años", comparte en entrevista García Tsao. "Nos conocemos desde hace mucho y me contaba mucho de su infancia, pero había cosas que no sabía, el capítulo de infancia y adolescencia me reveló muchas cosas. Eso me gusta de esa parte de él, que es cuando se vuelve quién es ahora".

La idea de escribir este libro, que ya está a la venta, surgió en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara de 2018, de acuerdo con el ex director de la Cineteca Nacional. Pero fue hasta agosto de 2019 que logró reunirse con el realizador tapatío, durante la preproducción de Espíritus Oscuros, para conversar sobre sus inicios, sus juegos con la cámara de su papá, así como el poco apoyo para su cine fantástico.

"No me había percatado que el trabajo suyo había sido tan complicado. Uno siempre sabe que los cineastas la pasan mal, pero no sabía hasta qué grado le había costado levantar El Laberinto del Fauno, que había sido incluso saboteado por productores españoles. "Tampoco sabía que tantos proyectos se le hubieran cancelado. Uno supone que una vez que se hizo de fama y nombre, ya no le ocurrirían ese tipo de cancelaciones y siguen pasando", menciona el también conductor del programa Encuadre Iberoamericano. La publicación, hecha en formato pregunta y respuesta, sigue un orden cronológico con Cronos, Mimic, El Espinazo del Diablo, Blade II: Cazador de Vampiros, Hellboy, El Laberinto del Fauno, Hellboy II: El Ejército Dorado, Titanes del Pacífico, La Cumbre Escarlata y La Forma del Agua. En el recorrido por su trayectoria hay un capítulo que termina de forma tajante: cuando el cineasta menciona el secuestro de su padre. "Guillermo no quiere hablar de eso, es un tema que le duele.

Por suerte, al papá no lo dañaron, pero los secuestradores se dieron cuenta de que había dinero y fue un proceso largo y penoso", explicó el escritor. El texto se complementa con fotografías de la infancia del director, inéditas entre las pocas que componen el archivo familiar porque no fueron usadas para la exposición En Casa con mis Monstruos.

García Tsao se ilusiona ante la idea de repetir la experiencia con los próximos trabajos de Del Toro, pero es poco probable, ya que éste le confió que no planea volverse un cineasta tan longevo. "Me dijo que no piensa filmar mucho más, que piensa hacer dos o tres películas y se acabó porque es un proceso muy desgastante y él quiere disfrutar de la vida", compartió.