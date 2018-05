Plasma nuestra cultura

Ciudad de México.

Del desierto de Sonora, al mar de Cancún, o de la selva Lacandona a una cantina en la Ciudad de México.

Luzia, un viaje por la mexicanidad, es el nombre de la producción original 38 del Cirque Du Soleil. Tras haber sido lanzado en Canadá, y tocar Estados Unidos, instalará su gran carpa en Santa Fe, en la CDMX, el 8 próximo noviembre.

Antes, arrancará temporadas el 30 de agosto en Guadalajara, y el 4 de octubre en Monterrey.

"Queríamos hacer nuestra propia interpretación de lo que es México, y en el espectáculo viajamos por distintas escenas y despertamos diferentes emociones al llevar a los espectadores por todo el País", contó Claudine Rivard, mánager de la producción, durante la muestra de dos números del show en el Teatro Telcel.

ESCENOGRAFÍA A CARGO DEL GANADOR DEL ÓSCAR

El coreógrafo y autor Daniele Finzi Pasca (Bianco, Per Te, Veritá) escribió y dirige el espectáculo, mientras que Eugenio Caballero, ganador del Óscar por El Laberinto del Fauno, hizo el diseño de la escenografía.

Tláloc, los alebrijes, la lucha libre y las fiestas mexicanas inspiraron la creación del show y de la música, que es original de la producción.

"Quisimos hacer piezas originales para el espectáculo, así que decidimos usar todos los instrumentos que se usan en la música mexicana, tenemos acordeón, maracas, percusiones, trompetas, un trombón y suena muy mexicano", aseguró.

De acuerdo con Siobhan Ginty, asistente de dirección artística, hay 15 escenas distintas con números de acrobacia, pero el gancho del espectáculo es la esencia mexicana.

"Creo que lo que más atrae son los paisajes, los colores vivos típicos de México, es dinámico, es vibrante y creo que la audiencia lo ha amado".

MULTINACIONAL

El show cuenta con acróbatas de México, pero también de otros 18 países como Rusia, Francia y Estados Unidos.

"En Luzia queríamos trabajar con artistas que no hubieran estado con Cirque du Soleil antes, queríamos energía fresca, así que integramos a artistas latinos", señaló Rivard.

Algunos provienen de lugares más exóticos, como el guineano Abou Traoré, quien presenta un número que mezcla habilidades con un balón de futbol y danza.

"Si a alguien no le gusta el fútbol, le puede gustar el baile. Si no les gusta bailar, les puede gustar el ritmo de la música. No sólo es sobre patear la pelota, lo que hago conlleva más cosas, como bailar, emocionar al público, hacer que se pregunten: ´¿cuántas horas practicó para lograr eso?´", contó Traoré.

Los boletos para las funciones en México están disponibles para el público en general, desde el 12 de mayo.



Por primera vez en México

