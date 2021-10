Plantean regidores regularizar colonias

"Hay que cuidar que no proliferen estos asentamientos irregulares que no tienen la aprobación porque no garantizan tener la urbanización correcta, las capacidades correctas, que no esté en una zona riesgosa y si llegase a ocurrir un desastre natural que no estén en riesgo", dijo.

Solo tres colonias fueron regularizadas durante la pasada administración de los años 2018-2021, asimismo, el Ayuntamiento de Victoria firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable – INSUS – para avanzar en este tema en la localidad.

De las 63 colonias irregulares al menos tres ya cuentan con un avanzado proceso de regularización, sin embargo, es a través de distintas instancias tanto estatales, federales y municipales, en donde se deben de llevar a cabo estos trámites.

"De momento no se han acercado con nosotros, pero conocemos la situación de muchas zonas de la ciudad donde ya están asentadas las personas y hoy no tienen certeza del predio donde están viviendo", el regidor priísta destacó la importancia de la regularización del mayor número de asentamientos para darle certeza legal a sus habitantes, así como para la provisión de servicios básicos como agua, drenaje y electricidad.

Reyna de la Garza recordó que habrá predios no aptos para regularizarse por este último concepto, por la imposibilidad del acceso a servicios básicos, pero además por encontrarse en zonas de difícil acceso, o dentro del plano de riesgos de desastres naturales, "es una parte fundamental, pero con el hecho de que sea segura el área".