Plantean propuestas sobre protección animal en CDMX

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) informó que el maltrato animal fue el rubro más denunciado durante 2019, con un total de mil 873 casos, de ahí la importancia de construir un marco legal sólido para hacer efectiva la protección a esos seres.

Durante la mesa de trabajo "Rumbo a la armonización de la Ley de Protección a los Animales en la Ciudad de México", la subprocuradora Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales, Edda Fernández Luiselli, agregó que 99 por ciento de las personas que cometen delitos graves tienen antecedentes de maltrato animal, por lo que representa "un problema social y comunitario".

En tanto, la presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Ambiental del Congreso local, instancia que convocó a la mesa de diálogo, Teresa Ramos Arreola, resaltó la participación de especialistas, funcionarios locales y federales, agrupaciones de defensores de animales y representantes del gremio de veterinarios, para construir la Ley de Protección a los Animales.

La diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) explicó que esta reunión fue la primera de una serie de foros y mesas de trabajo que se efectuarán para atender el compromiso adquirido el 3 de diciembre, cuando veterinarios y defensores de animales se manifestaron en el Congreso local para solicitar participar en la construcción de la Ley de Protección a los Animales.

Refirió que ofreció escuchar todas las propuestas y posturas relacionadas con esta ley, así como analizar las diferentes ideas y opiniones antes de emitir el dictamen correspondiente, luego de destacar la importancia de cada uno de los representantes que participaron en esta mesa de diálogo.

Adelantó que en febrero la Comisión que encabeza convocará a los especialistas e interesados en participar en una serie de mesas de trabajo temáticas para hacer un análisis profundo en varios rubros de protección animal.

Mientras, la diputada Guadalupe Chavira de la Rosa, de Morena, vicepresidenta de la Comisión, consideró relevante incluir las posturas de los médicos veterinarios en la construcción de esta ley, "que es un tema que no estaba muy atendido", para que aporten sus conocimientos y experiencia, además de armonizar los ordenamientos locales y federales.

Asimismo, expuso la necesidad de que la Ciudad de México cuente con Casetas Zoosanitarias para controlar el flujo de animales que ingresan a los rastros de la capital, y regular la crianza de animales de traspatio, actividad económica de la que subsisten muchas familias de algunas alcaldías.

Por su parte el diputado Jorge Gaviño Ambriz, del PRD, indicó que se escucharán y tomarán en cuenta todas las opiniones emitidas durante las mesas de trabajo que la Comisión de Medio Ambiente realizará, con el objetivo de traducir todas las propuestas en mejores leyes para la ciudad.

En tanto, el director de la Agencia de Atención Animal en la Ciudad de México, Carlos Fernando Esquivel, consideró que no se debe perder de vista el objetivo de dicha ley, que es la regulación del bienestar animal.

Asimismo definir cuáles se regularán, además de advertir que "se debe cuidar que no se sobreregule ya que existen normas federales e internacionales que ya establecen normas específicas de bienestar animal".

"Lo que nos debe ocupar es crear una ley que no vulnere o transgreda alguna forma de vida, por ello se necesita la expresión de los diferentes sectores, así como un sustento técnico y científico, y no una norma basada en la percepción o sentimiento de alguien, ya que el bienestar animal es ciencia, no cuestiones de percepción", aseguró.

El director de Zoológicos y Conservación de la Fauna de la Ciudad de México, Fernando Gual, indicó que para los tres zoológicos de la capital el bienestar animal es una prioridad y una necesidad para la conservación de las especies.

Lo anterior ya que sin esos espacios muchas especies hoy estarían en extinción, pues son una herramienta para la conservación de las especies, y citó como casos exitosos los del lobo mexicano, el cóndor de California y el ajolote de Xochimilco.

A su vez la directora de Vida Silvestre en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María de los Ángeles Palma, calificó al bienestar animal como una ciencia, y dijo que los zoológicos son la mejor escuela para los veterinarios dedicados a estudiar la vida silvestre.

Por su parte el encargado del Hospital Veterinario de la Ciudad de México, Jorge Jiménez Rice, expresó que el plan de gobierno 2018-2024 de la Jefa de Gobierno capitalina plantea el fortalecimiento de la Agencia de Atención Animal, para procurar la salud de los animales de compañía.