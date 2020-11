Plantean mujeres mejoras laborales

GUADALAJARA, Jal.

Para proteger los derechos de las trabajadoras en la industria se formó Artemisa, iniciativa que propone tres cláusulas que pueden ser integradas a los contratos que firman sobre todo mujeres dentro del gremio de la producción cinematográfica y audiovisual.

La productora Irma Descchamps, la sonidista Aldonza Contreras y Karina Blanco, directora de fotografía y productora, anunciaron durante el FICG que esta iniciativa nació con la unión colectiva del gremio con el apoyo de otros grupos de mujeres en Latinoamérica y México.

"El objetivo es generar espacios de equidad, libres de violencia y regular las relaciones de género en el cine", dijo Blanco.

Las cláusulas establecen márgenes de acción en violencia sexual y de género, discriminación y manejo de intimidad.

Aldonza Contreras dijo que la responsabilidad de estas garantías está en las voluntades de las productoras.

"Con estas cláusulas en el contrato tienes una especie de seguro, explícito. Que dice que si un trabajador incurre en estas prácticas será despedido. Habrá un accionar en el marco legal", dijo.

Faltan miradas femeninas

Dejar de violentar a las mujeres es clave para lograr una mayor incidencia femenina en el séptimo arte, coincidieron la antropóloga Lourdes Roca y la productora Natalia Beristáin, en la conferencia virtual "El Futuro es Femenino", celebrada ayer en el marco del FICG.

"Antes que pensar en que si son emisoras de mensajes, es importante que las mujeres sigan existiendo porque si no no hay mensaje, ni camarógrafas ni nada. Mientras no cambien las condiciones sociales y económicas de existencia actuales, estamos lejos de pensar en la incidencia mayor de lo femenino en la expresión cinematográfica", acusó Roca, quien es investigadora y coautora del libro Tejedores de Imágenes.

Por otro lado, la fundadora de la compañía productora Chamaca Films, Beristáin, señala que aunque hay un sistema masivo machista que impera en la industria, las pequeñas iniciativas han hecho cambios positivos a favor de la mujer.