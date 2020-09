Plantean la Ley de Amnistía para exmandatarios

El diputado Pablo Gómez propone someter a consulta popular si el Congreso emite o no una Ley de Amnistía para expresidentes.

Ayer, el legislador morenista presentó una iniciativa que plantea aplicar este beneficio a quienes han ocupado la titularidad del Ejecutivo federal en las últimas tres décadas.

En entrevista, Gómez explicó que el procedimiento consiste en solicitar una consulta para preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo o no en que el Congreso promulgue una ley que otorgue el perdón a los ex Mandatarios.

"La consulta será olvidamos o no olvidamos los delitos de los ex Presidentes, nosotros iríamos por el no, pero para que se pueda votar necesitamos convocar a una consulta, para que se convoque a la consulta tiene que tener un antecedente jurídico, que es lo que estoy presentando", indicó.

El diputado plantea en su iniciativa que la amnistía aplique para los ex Mandatarios federales, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto.

"Se decreta amnistía a favor de las personas que desempeñaron el cargo de Presidente de la República dentro del periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018, contra los cuales se hubiera ejercido o se pudiera ejercer acción penal ante los tribunales federales por la comisión de delitos contra la Federación durante el ejercicio de su respectivo encargo", dice el texto.

Gómez precisó que este martes solicitará la consulta, en la cual, dijo, la ciudadanía rechazaría esta iniciativa.

Lo anterior, expuso, obligaría al Congreso a desechar la propuesta y permitiría tener una especie de "ley de no olvido", no escrita, pero sí consagrada mediante el rechazo popular.

"Ir a votar contra esa ley nos permitiría que el pueblo nos dijera que no está de acuerdo con el olvido, porque yo parto de la idea de que el pueblo mexicano, mayoritariamente, no está de acuerdo con el olvido", reiteró.

Para el coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, la propuesta de Gómez es una ruta alterna en caso de que la Corte tire la consulta que tiene como objetivo preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo en que se enjuicie a ex Presidentes.