Plantean iniciativa para legalizar rifa de avión

Para que el eventual ganador de la rifa del avión TP-01 pueda disponer del dinero a mediano y largo plazos, el Presidente López Obrador propuso la creación de un fideicomiso.

"No tengo propósitos paternalistas, pero no me gustarÌa que alguien que de repente reciba tanto dinero destruya su vida o destruya la vida de su familia, y tengamos que cargar con eso. Estamos buscando la manera de que no suceda esto y por eso se están analizando varias posibilidades", dijo.

"Una, la creación de un fideicomiso para que el que saque el aviÛn pueda tener el dinero en un determinado tiempo; que esté el fideicomiso le esté entregando intereses; si estamos hablando de 2 mil millones de pesos es bastante y que 10, 15, 20 años ya disponga".

En conferencia, el mandatario también planteÛ la posibilidad de que la aeronave no se constituya en un solo premio mayor, sino que, a su venta, el dinero pueda ser repartido entre 100 o entre mil ganadores del sorteo que organizar¬∑ la Lotería Nacional.

"Lo mismo en el caso de que lo quiera vender, que se decida un monto a partir de aval?o para que no haya un remate, o sea, que se pueda dar una rebaja, pero no muy grande. Establecer todo eso", explicó.