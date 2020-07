Plantean aspirantes a INE revisar dichos de AMLO

Ciudad de México.

Aspirantes al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) señalaron que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que puedan incidir en los comicios tienen que ser revisadas por las autoridades electorales.

En el marco de las entrevistas realizadas por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a las y los integrantes de las quintetas presentadas por el Comité Técnico Evaluador, el coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, y su compañero de bancada, Jorge Romero, preguntaron si las declaraciones que realiza el mandatario federal en sus conferencias y algunos Gobernadores en espacios similares interfieren en los procesos electorales.

El aspirante José Fernando Faz Mora indicó que las opiniones que da el Presidente en las conferencias mañaneras no sólo tienen influencia, sino que dictan agenda.

Faz Mora señaló que, si bien el INE tiene que estar abierto a las críticas, sin duda la rectoría de lo electoral atraviesa por el Instituto.

"Desde luego que el ejercicio de comunicación social que conocemos como mañaneras dicta agenda pública en muchos sentidos, en redes sociales, y desde luego que las opiniones que ahí se dan tienen influencia y peso. Creo que está claro que el tema electoral cruza por el INE, pero no todo lo que se le dice al INE es crítica", expresó.

El también aspirante Luis Octavio Vado Grajales dijo que el impacto de las declaraciones que realizan el presidente y los Gobernadores en conferencias es parte de la discusión pública y de los disensos propios del ambiente de discusión que actualmente se viven en el país.

Vado Grajales sostuvo que siempre que una declaración de este tipo pueda tener impacto en el proceso electoral debe ser revisada por el INE y, en su caso, por el Tribunal Electoral.

"Por supuesto, siempre que una declaración puede tener un impacto en el proceso electoral ésta debe ser revisada por la autoridad electoral y por los tribunales", sostuvo.

"No hubo fraude en 2006"

En su turno, el aspirante Rodrigo Escobar Garduño reiteró que no hay elementos para considerar que en la contienda de 2006, en la que el panista Felipe Calderón resultó electo Presidente de la República, hubo un fraude electoral.

El aspirante fue cuestionado por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, sobre la entrevista que tuvo ante el Comité Técnico Evaluador en la que hizo esta afirmación.

Escobar Garduño reiteró que si bien sus análisis de la sentencia del Tribunal Electoral que le dio el triunfo a Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador fue somero, no existen indicios suficientes para asegurar que hubo un fraude electoral.

"Como comenté al Comité, entiendo la alta conflictividad de ese proceso y reconozco que en el concierto colectivo quedó la idea de que hubo irregularidades, pero del análisis que he podido hacer, quizá somero, de la Sala Superior, no creo que haya elementos suficientes para considerar evidencia de un fraude, irregularidades sí, cualquier contienda no está exenta", indicó.