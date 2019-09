Plantea Morena tener Mesa otros 6 meses

Cd. de México.

El otro año y medio sería para las demás fracciones.



"Dejamos a Morena el peso que tiene, conforme al resultado de la eleccion", dijo Mario Delgado, coordinador de la bancada.



Arturo Escobar, coordinador del PVEM, afirmó que con esto se evita una crisis constitucional.



Precisó que no habrá reforma a la ley, sino un acuerdo político para presentar la planilla de la Mesa Directiva presidida por Porfirio Muñoz Ledo.



"Reformar la ley no es alternativa", señaló.



Consideró que ahora lo que caminará será el acuerdo político del año y medio para Morena, del cual ya ejerció un año, y los seis meses para PAN, PRI y PT.



Previamente, la Oposición acordó rechazar la reforma a la Ley Orgánica que este martes pretendía imponer el grupo mayoritario de Morena para hacerse de la Mesa Directiva los tres años.



Por medio de Twitter, el grupo parlamentario del tricolor afirmó que no apoyará la reforma ni la reelección de Porfirio Muñoz Ledo.



"Las y los diputados del @PRI_Nacional nunca estaremos a favor de la violación de ninguna ley", indicaron.



"Estamos a favor de la legalidad. Nunca apoyaremos esta reelección".



Ayer, el coordinador priista René Juárez planteó como una opción el acuerdo, sin modificar la ley, que Muñoz Ledo pudiera seguir en la Presidencia de la Cámara hasta el 31 de enero, y luego el PAN y PRI pudieran rolarse en el cargo 9 meses cada uno para concluir la 64 Legislatura.