Plantea AMLO revocación de titulares en Sedena y Semar

Cd. de México.- Los próximos titulares de las Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) serán revocados si no cumplen con las expectativas en seguridad, informó el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en su gira por Durango.

Los representantes de Sedena y Semar que serán nombrados a principios de noviembre próximo serán apartados si el pueblo considera que no están cumpliendo su labor, advirtió en la Plaza de Armas.

"La costumbre es que se nombra al Secretario de la Defensa y al Secretario de Marina, y para seis años, no, ya no va haber nadie que va a dudar seis años", dijo al final de su arenga que duró una hora.

"Sin condición, se van a tardar seis años si hacen bien el trabajo, si no ¡vámonos pa' fuera!, a los tres años cambio, o a los dos, o al primer año, nadie va a tener garantizado su encargo por seis años", argumentó.

Aunque desde ahora es legal modificar la titularidad en cualquier Secretaría, el próximo titular del Ejecutivo federal explicó que si él, en 2021, se someterá a una consulta para que decidan si renuncia o no a su cargo, sus funcionarios también lo harán.

"Si yo me voy a someter a la revocación del mandato, cada tres años, ¿por qué los Secretarios no?", cuestionó.

Durante su discurso, culpó nuevamente a un grupo de 'conservadores' de que se exalten más los errores de sus allegados que los cambios que ya comenzaron a generar en el País, como la suspensión de pensiones millonarias a ex Presidentes o que ningún funcionario pueda ganar más que él después del 1 de diciembre.

"Ellos van a tratar siempre de ocultar las cosas que no les conviene y van a exaltar, a destacar, los errores que cometamos, eso ya lo sabemos, por eso no se sabe que ya empezaron a darse cambios, pero no se difunden esas noticias", acusó.

En Durango, detalló, se crearán dos nuevas universidades en los Municipios de Cuencamé y Tepehuanes.

Además, las oficinas centrales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) pasarán de la Ciudad de México a esta entidad, cuyo titular será también duranguense.

En su visita, López Obrador recogió exigencias para regularizar los Centros de Apoyo al Desarrollo Integral (CADI), así como los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), y que incluya a los pueblos indígenas en el desarrollo económico contemplado para México.

Más temprano, en conferencia de prensa, López Obrador explicó que sus últimas visitas serán en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Chiapas, antes de empezar a proyectar el presupuesto de 500 mil millones de pesos para el Gobierno en 2019.

Después, sólo le quedarán pendientes los estados de Puebla y Veracruz para cerrar la gira de agradecimiento que prometió si resultaba ganador de las pasadas elecciones.