"Sí (estaría contemplado), pues miren lo que hicieron (...) Sí, claro, pero además costosísimo, es el órgano electoral más costoso en el mundo y el colmo es que no es para hacer valer la democracia , sino para que no haya democracia , pues solo que seamos masoquistas, ¿cómo se va a permitir eso?

"Antes, con el régimen autoritario, antidemocrático y corrupto pues se necesitaba para hacer los fraudes, para que quedaran los mismos, para que siguiera el saqueo, sí, por eso ganan muchísimo", aseguró en conferencia.

Noticia Relacionada Plantea AMLO que INE pase a Poder Judicial

En caso de que vuelvan los organismos a las Secretarías de Estado, ¿a que Secretaría llegaría el INE?, se le insistió.

"No, no, no, tiene que ser autónomo verdaderamente, es que ahora no lo es, y podría estar en el Poder Judicial, en un poder autónomo e independiente, con gente íntegra, honesta, intachable, pero no lo que estamos ahora padeciendo, pero ya lleva tiempo", respondió.

El Mandatario federal aprovechó para pedir al Instituto y a los consejeros electorales que rindan cuentas sobre el presupuesto, y adelantó que en su conferencia mostrará lo que se destina al organismo y a partidos políticos.

"El presidente del INE debe estar ganando como 200 mil pesos mensuales, además, sería bueno que rindieran cuentas, ¿cómo manejan ahí el presupuesto?", cuestionó.

"Un día vamos aquí a mostrar, porque la gente no sabe de cuánto es el presupuesto del INE y de los partidos, porque la mitad es para los partidos y la otra mitad es para el INE. Los consejeros del INE ganan el doble de lo que yo gano y trabajamos igual".