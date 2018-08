Plantea AMLO ley para resucitar SSP

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, buscará que sea el presidente Enrique Peña Nieto quien envíe el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública con la que se crearía la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

López Obrador indicó, en rueda de prensa esta tarde que, una vez que reciba su constancia de mayoría, pedirá –"de manera respetuosa"– a Peña Nieto que envíe la propuesta de reforma al Legislativo, para una vez que el tabasqueño asuma el cargo el 1 de diciembre, empiece a funcionar la nueva SSP y "no se pierda tiempo".

El virtual presidente electo aseguró que en este mes se ha trabajado en la elaboración de proyectos, formar los equipos para no "perder tiempo y no perder el impulso".

"El país requiere acción inmediata, es muy grave la crisis de México y por eso se requiere una transformación. No hay otra salida, ya no se puede seguir con la misma política. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas", ejemplificó.

También dijo que a Peña corresponderá decidir el carácter de la iniciativa y que se respetará esa determinación.

"Puede ser una iniciativa con carácter de preferencial, pero eso lo va decidir en su momento y va a ser un planteamiento que nosotros vamos a hacer, respetando que él es la autoridad competente, pidiéndole que nos ayude para que podamos avanzar en el tiempo los instrumentos para empezar a atender el grave problema de la inseguridad y la violencia", justificó.

La creación de la Secretaría de Seguridad Pública está prevista para que sus funciones se realicen de manera independiente a las de la Secretaría de Gobernación (Segob).

También, durante su encuentro con la prensa, López Obrador recordó que hoy se cumple un mes de su triunfo frente a las urnas, el 1 de julio, e hizo un recuento de los proyectos en los que ha empezado a trabajar desde que se dieron a conocer los resultados.