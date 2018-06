Plantas también sufren por altas temperaturas

Durante temporada de calor las plantas también sufren las altas temperaturas, por lo que vendedores recomiendan regarlas antes de que salga el sol y por lo menos una vez por día, a excepción de las cactáceas, que deben conservar su ciclo de riego.

Rosales, margaritas, geranios, durantas, arbustos y cualquier follaje que se tenga al exterior debe recibir mayor cantidad de líquido, explica Joel Maldonado, encargado de un vivero.

"Lo recomendable es regarlas muy temprano para que aguanten muy bien el calor, como a las 8 o 9 de la mañana, porque si no se deshidratan, o también lo pueden hacer durante la noche pero con bastante agua, lo ideal sería que aparte de esto también durante la tarde se humedezca otro poco".

Las posibilidades de que las plantas se deshidraten con las temperaturas de hasta 39 grados aumentan cuando el viento es también cálido en víspera de la canícula.

"La tierra se reseca muy pronto, es necesario que no se descuide ni un solo día las plantas porque aveces con ese día que no se regaron ya no se recuperan".

La regla aplica también para árboles frutales como limones, naranjas, limas y aguacates. "Esos hay que regarlos diario para que den fruta porque si no se detiene la producción".

Las plantas consideradas cactáceas o del desierto deben continuar con su ciclo de riego de 1 o 2 veces por semana, de lo contrario sus raíces pueden ablandarse provocando un fenómeno a la inversa que provoca la muerte de estas especies.

┬áPiden más. En temporada de calor las plantas requieren de más agua.