Planta el subsecretario a sindicalizados del HG

Es la tercera ocasión en que alto funcionario de la Secretaría de Salud en el Estado, no atiende peticiones de la base sindical sobre prestaciones sociales, y aunque en la semana se dio a conocer la noticia que ayer sábado estaría arribando al Hospital General pasaron las horas y no llegó; ya que según no tiene tiempo para atenderlos.

Entrevistada ayer pasado el mediodía por este reportero la doctora Ana Minerva Hernández Arratia dirigente sindical que representa a 170 empleados de la clínica, manifestó que ya se ultima hora le comunicaron que el subsecretario doctor Mario no tenia tiempo para atenderlos, debido a sus múltiples ocupaciones.

“Ya es la tercera vez que nos hace lo mismo, por eso es que estamos convocando a una reunión general el próximo lunes por la tarde en el sindicato de carpinteros, para ver que medidas vamos a tomar para que nos escuchen, pues no es justo que nos estén descontando del sueldo prestaciones sociales que no nos están brindando”.

Y es que asegura que al Hospital General casi nada le funciona, empezando por el aparato de rayos equis que al igual que el laboratorio no sirven para nada, por mencionar algunos de los equipos que debían estar funcionando y brindado el servicio que ellos necesitan.

“Por eso el lunes nos vamos a juntar pues ya es la tercera ocasión que nos hace lo mismo, y luego de que hayamos acordando el paso que vamos a dar, estaremos convocando a una rueda de prensa para el martes con los medios de comunicación, en el que no descartan paro laboral como medida apremiante.

TRABAJADORES. Finalmente no llegó el subsecretario de salud al Hospital General por que no tiene tiempo para atenderlos.