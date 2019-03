Planean secuela

Ciudad de México.

Paramount TV adquirió los derechos del libro de Candace Bushnell "Is There Still Sex in the City?" (¿Hay Todavía Sexo en la Ciudad?), para llevarlo a la pantalla chica.

La escritora, de 60 años, prepara el guion para el piloto de la historia, la cual se centrará en el amor y las citas después de los 50 años, informó Deadline.

"Hubo un tiempo en que las personas de cincuenta y pico empezaban a pensar en la jubilación, en trabajar menos y en dedicarle más tiempo a sus hobbies y amigos. En resumen, las personas de esa edad no esperaban mucho más que envejecer y engordar.

"No se esperaba que hicieran ejercicio, empezaran nuevos negocios, se mudaran, tuvieran sexo casual y se reinventaron. Pero así es como son las vidas de muchas mujeres de 50 y 60 años hoy en día, y estoy emocionada de poder reflejar esa realidad rica y compleja en la página y ahora también en la pantalla chica", contó Bushnell.

El libro, ubicado en el Upper East Side de Manhattan, analiza el amor, el sexo y la amistad después de los 50; abarca temas como el matrimonio, los hijos, el divorcio y la pérdida; así como y la presión que sienten las mujeres para mantener su juventud y tenerlo todo.

Si aceptan el proyecto, será el cuarto libro de Bushnell que se adapte a la televisión después de "Sex and the City", "Lipstick Jungle" y la precuela de "Sex and the City, The Carrie Diaries".

Nicole Clemens, presidenta de Paramount TV, dijo que el libro y la serie original de Sex and the City sirvieron como un parteaguas para toda una generación de mujeres, incluida ella misma.

"Estamos encantados de poder continuar esa conversación desde el punto de vista subrepresentado de las mujeres en sus 50 años y responder a la pregunta con '¡Sí! ¡Hay más sexo en la ciudad!.

Para agosto

Sex and the City duró seis temporadas, de 1998 a 2004, y fue protagonizada por Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon y Kim Cattrall, está programado lanzarse el 6 de agosto.