Planean regreso de protestas a CFE por apagones

Bernardo Pérez Treviño , residente de ese sector agrícola , dijo no descartan la posibilidad, en entrevista la mañana del martes.

Río Bravo , Tam .- Luego de cumplir una semana sin luz , vecinos del ejido Buena Vista , quienes han soportado siete noches, a oscuras y a merced de zancudos y altas temperaturas, no descartan tomar otras medidas ante la renuencia de la CFE de reinstalarles el servicio.

"Tenemos desde el jueves sin luz, y por más que hablamos a comisión, no atienden el llamado, la cuadrilla fue y nada más subió una cuchilla pero dejó toda una cuadra sin luz, porque ahí esta el daño, pero ya hoy en la mañana hablamos y ya el reporte esta cerrado, que tenemos que hacer otro y esperar

No se me hace justo eso porque ya tiramos todos nuestros alimentos y pues es desesperante el calor los zancudos y comisión no hace nada por arreglar pero para ir a tomar lectura si son bien puntuales", dijo Pérez Treviño.

El poste de madera, objeto del reporte, presuntamente fue alcanzado por un rayo en su cúspide durante las últimas lluvias, donde se aprecia el daño.

Por su parte Norberto Rivas Garza, otra residente de ese núcleo ejidal, indicó que "vinieron a arreglar los de CFE, pero dejaron una calle del ejido sin luz porque un poste se quebró de arriba, son como 10 familias y ahora resulta que no tienen postes en CFE, ya son muchos días", refirió.