Planean reducir edad para votar

McAllen, Tx. - ¿Voto a los 16?, una propuesta a una enmienda constitucional reduciría la edad de 18 a 16 años la edad mínima obligatoria para votar en las elecciones federales.

La enmienda fue presentada por la congresista Ayanna Pressley y ha sido respaldada por el congresista Vicente González ha dado su apoyo a la adopción de la enmienda a la Ley No. 1, la Ley de For the People 2019.

"Hay un creciente sentido de vigilancia y compromiso cívico entre los jóvenes de nuestra nación", dijo el congresista González.

"Desde McAllen, Texas hasta Washington, DC, los jóvenes de nuestra nación están sosteniendo al gobierno federal con los estándares más altos y exigiendo que los funcionarios públicos de todos los niveles del gobierno cumplan las promesas que hicieron para defender la Constitución y servir a sus compatriotas estadounidenses.

Si a estos jóvenes adultos se les permite ingresar a la fuerza laboral y apoyar a la economía de nuestra nación como contribuyentes, entonces creo que es mi deber como miembro del Congreso no solo elevar su voz, sino también darles la herramienta más fundamental en nuestra democracia: el derecho al voto y es por eso que apoyo esta medida en la Cámara".