Planean recordarlo con bioserie

Como un homenaje a su carrera profesional, la familia de Rogelio Guerra continúa con los trabajos para realizar una bioserie sobre el fallecido actor.



Además, se planea una exposición en la que el público podrá conocer un poco más sobre su faceta como artista plástico. A tres meses de la muerte del artista, su hijo Aldo dio algunos detalles sobre la serie que se prepara sobre la vida de su padre.

El proyecto, expresó, está aún en sus fases iniciales, aunque los escritores ya trabajan en la historia.



"Estamos en juntas y aunque es un hecho que se hará. Creo que aún es aventurado hablar de muchas cosas, incluyendo los actores".



Tanto él como su hermano Carlo esperan poder interpretar una parte de la vida de su padre, aprovechando su parecido con él, pero no hay nada confirmado por ahora.

Aldo aseguró que ha sido muy difícil no tener físicamente a su padre, aunque sabe que éste pasó por una situación difícil en sus últimos años.



"Si me pusieran a elegir entre tenerlo o que ya no esté, prefiero lo segundo, porque creo que ninguna persona debe pasar por lo que él vivió al último, y aunque lo extraño, no quería verlo sufrir".



Dijo que su familia ha donado varios objetos personales del actor, aunque todo lo que estaba en su estudio de arte permanece intacto, pues se planea una exposición de sus obras.



"Mi padre disfrutó su faceta como artista plástico. Su pasión por ello era conocida y tuvo el gusto de exponer, así que la próxima muestra será un digno homenaje a ese trabajo que también le dio satisfacciones", apuntó Aldo.