Planean iglesia dirigida a comunidad LGBTTTI

La comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual e Intersexual (LGBTTTI) en Reynosa podría tener su propia iglesia en los próximos meses, debido a que personal de la Fraternidad Universal de las Iglesias de la Comunidad Metropolitana (ICM) comenzarán con estudios para revisar la factibilidad del proyecto.

La corriente religiosa que tiene presencia en nuestro país desde hace 50 años, tres de ellos en Rio Bravo, Tamaulipas, pretende ser el refugio de quienes han sido discriminados y marginados por su preferencia sexual.

Aunque la atención se extiende a otras personas rechazadas por su actuar en la sociedad, tales como madres y padres solteros, divorciados, matrimonios sin hijos o a quienes viven con enfermedades mortales.

"Queremos que sea un lugar de encuentro para que cualquiera ya sea de la comunidad LGBTTTI o no, pueda desarrollar su espiritualidad, porque ahorita, cuando estos grupos llegan a una iglesia inmediatamente hay miradas erráticas, juicios de valor, condenaciones que nada tienen que ver con la palabra de Dios". Expresó Álvaro Alvarez Aguilón, Líder Pastoral en Tamaulipas.

La iglesia ICM en Rio Bravo es única a nivel estatal, cada 15 días se realizan labores de culto similares a las de una misa católica y un culto evangélico, promoviendo los valores, el respeto, la inclusión, lectura de la biblia, oraciones y casos de análisis.

En su lema aparecen frases como no etiquetar, no discriminar, no odiar, no juzgar, no rechazar y el respeto por los derechos humanos.

"Hay muchos escritos bíblicos mal interpretados por la sociedad que solo se usan para condenar y rechazar algo que no comprenden, Jesús cuando estuvo en la tierra solo hablo del amor, en ningún momento hizo daño o rechazo a alguien, al contrario el invitaba a todos a creer en su palabra, aunque en las escrituras no hay referencia de si él tuvo encuentros con personas de la comunidad yo sostengo que sí, porque su palabra fue en general, sin límites".

Las iglesias de la Comunidad Metropolitana se han extendido por 40 países, en el caso de México, las sedes con mayor población se encuentran en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Ciudad Juarez y Queretaro.

Los matrimonios...

Dentro de esta corriente religiosa, los fieles podrán recibir sacramentos que aparecen en la biblia y que en otras iglesias no podrían, tales como el matrimonio.

Alvarez Aguilón ha promovido durante lo últimos años las uniones religiosas entre miembros activos de la comunidad LGBBTI.

"En noviembre tendremos 4 bodas, 2 de parejas de mujeres aquí en Reynosa, otra en Rio Bravo y también en Nuevo Laredo, para mi es un gozo que esto ocurra porque demuestra que tienen a Dios en su corazón, sin importar nada, todo esto lo hacemos por él, porque nos ama, lo amamos y queremos hacer cumplir sus mandatos en la tierra".

Por el momento, el proyecto de la iglesia ICM en Reynosa se mantiene en análisis, pero los interesados pueden acudir a la sede en el municipio vecino o buscar información a través de las redes sociales o páginas web de ICM en México.

Dar refugio

Buscan:

>LGBTTI.

>Madres solteras.

>Personas discriminadas.

Promueven:

>Respeto.

>Inclusión.

>No discriminación.

>Derechos Humanos.